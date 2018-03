Ilves tarvitsee nämä asiat kuntoon, jos se haluaa karistaa ikuisen häviäjän maineensa – Aikaa ei ole yhtään hukattavaksi

Tapani Salo Aamulehti

Liigassa alkavat tosipelit, playoffit, ensi viikolla, mutta Ilveksen pelaajat heittelevät silloin rantapalloja. Tarina on liiankin tuttu tältä vuosituhannelta. Ilves sai pronssia keväällä 2001. Sen jälkeen entinen suurseura on rämpinyt syvällä 17 vuotta. Ilves ei ole voittanut yhtään puolivälieräsarjaa sen jälkeen, kun se tiputti HIFK:n 2001. Menestysten sijaan Ilves on jäänyt neljä kertaa jumboksi.

Viime keväänä Ilves-Hockey Oy saatiin pois seuraa monta vuotta piinanneen Vincent Manngardin käsistä. Vihdoinkin, huokaisivat seuran kannattajat.

Uuden johdon innostama (?) Ilves pudotti Ässät säälipleijareissa ja oli lähellä tiputtaa Tapparan puolivälierissä. Vaikka tappio tulikin seitsemännessä ottelussa, Ilves vaikutti vihdoin uskottavalta. Fanien naamat käpristyivät kuitenkin kesällä kurttuun, kun uusi johto ei tehnyt odotettuja panostuksia joukkueeseen. Ilves lähti kauteen joukkueella, josta jokainen näki, että menestyminen vaatisi pienen ihmeen.

Ihmettä ei tullut, vaan uusi mahalasku. Viime keväänä nähty buumi hautautui tämän talven lumihankiin.

Ilves aloitti sarjan viidellä tappiolla ja konttasi uudestaan marraskuussa, kun se hävisi kuusi ottelua peräkkäin. Alkukauden kompuroinnista maksettiin kova hinta, kun kausi päättyy ennen 11. tai 12. sijaan.

Ilveksellä oli Liigan viidenneksi pienin pelaajabudjetti. Irwin Goodman tiesi jo aikoinaan, että raha ratkaisee.

Ilves tarvitsee tuntuvan lisän pelaajabudjettiinsa ja uskottavia hankintoja, jos haluaa karistaa ikuisen häviäjän maineensa. Aikaa ei ole yhtään hukattavaksi. Ensi kaudella Ilves ei voi enää rämpiä sarjan häntäpäässä.