Ilves-pomo ymmärtää Marius Noubissin halun lähteä Belgiaan: "Näin millaisia summia hänelle tarjottiin" – seuralla jo korvaaja kiikarissa

Pekka Aalto Aamulehti

Ilves oli pitkään Marius Noubissin kintereillä. Kamerunilaisen siirto tamperelaisseuraan julkistettiin vihdoin 14. elokuuta 2017.

–Kyseessä on röyhkeä kärkipelaaja, joka pystyy myös suojaamaan palloa. Ilves-luotsi Jarkko Wiss kommentoi tuolloin.

Runsas vuosi myöhemmin Noubissi jatkaa matkaansa Belgiaan. Hyökkääjä siirtyy maan kakkostasolla pelaajan Beerschotin paitaan. Kun Wissiltä kysyy nyt arviota Noubissista, vastaus on edelleen sama.

–Röyhkeä.

Noubissi paukutti Ilveksessä 31 ottelussa 12 maalia, joista yhdeksän tällä kaudella. Kun mies sai jalkansa vapaaksi 30 metriä maalista tai lähempää, hän päätyi lähes aina laukaukseen. "Of course I shoot" oli jonkinlainen lentävä lause joukkueen keskuudessa. Muuten Noubissi ei juuri englantia osannut, mikä hankaloitti hänen sopeutumistaan Suomeen. Aamulehden tietojen mukaan Wiss patisti pelaajaa välillä äänekkäästikin kielikurssille.

–Jos tarpeeksi kauan esittää tyhmää, niin joukkueen sakkokassa kilisee, Wiss kuvailee nyt, mutta kiistää yhteenotot.

Hänen muotoilee niin, että joillekin pelaajille yhteisten normien noudattaminen on vaikeampaa kuin toisille.

Wissin mielestä Noubissin tulevaisuuden ratkaisee pitkälti se, miten hän sopeutuu uuteen maahan ja joukkueeseen. Ranskankielisyys varmasti auttaa.

–Marius on 21-vuotias ja ollut jo Tunisiassa, Portugalissa ja Suomessa. Ehkä hänen olisi aika asettua aloilleen.

Valmentaja näkee pelaajassa paljon hyviä ominaisuuksia, mutta myös taktisia heikkouksia. Wiss myöntää, että Noubissin lähtö heikentää Ilveksen joukkuetta merkittävästi.

–Ehkä se myös tiivistää ryhmää, hän sanoo.

Viisumiasiat nyt työn alla

Ilves Edustus Oy:n toimitusjohtaja Tomi Erola ei halua kommentoida, millaisen summan seura kuittaa Noubissista. Hyökkääjän sopimusta Ilveksen kanssa oli enää kaksi kuukautta jäljellä, joten jättikorvauksista ei puhuta.

–Yritimme pitää hänet täällä, mutta Marius tahtoi lähteä. Ymmärrän sen, koska näin millaisia summia hänelle tarjottiin, Erola toteaa.

Ilveksellä on valmis pelaajasopimus ulkomaalaisen hyökkääjän kanssa, mutta viisumiasioissa saattaa kulua viikkoja. Wissin mukaan kyseessä on Euroopassa kykynsä todistanut maalintekijä, joka on pelannut kovassa sarjassa.

–Toivotaan nyt, että saamme hänet joskus tänne, Wiss sanoo.

Ilves on tällä hetkellä jalkapalloliigassa seitsemäntenä, mutta edelleen hyvissä asemissa mitalitaistelua ajatellen.