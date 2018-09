Ilves-peluri yritti huikeaa temppua rankkarissa: "Jos olisi onnistunut, niin olisi päästy iltapäivälehtien lööppeihin"

Tapani Salo Aamulehti

Ilveksen naiset varmistelivat asemiaan jalkapalloliigan alemmassa SM-loppusarjassa.

Ilves otti kotivoiton jumbojoukkue Pallokissoista selkein 2–0-lukemin.

Ilveksen maalit viimeistelivät Aino Rasinen ja Roosa Tuominen neljän minuutin välein (70. ja 74. minuuttia).

Ilves on alemman loppusarjan kärjessä. Sarjaa on pelaamatta enää kolme peliä.

–Teoriassa tarvitsemme vielä yhden pisteen, että sarjapaikka on varma, mutta saamme pelata aika paineettomasti, Ilveksen uusi päävalmentaja Ollipekka Ojala sanoi.

Ojala on valmentanut Ilvestä nyt kolmen ottelun ajan. Hän päätti ensiksi panna puolustuspelin kuntoon.

–Aika hyvin on onnistuttu. Kolmessa pelissä olemme ottaneet seitsemän pistettä ja omiin on mennyt vain kaksi.

Lopussa Ilves sai vielä rangaistuspotkun. Sitä asettui ampumaan Emmaliina Tulkki. Hän yritti huikeaa ja harvoin nähtyä temppua, maalia rabona-potkulla. Laukaus painui kuitenkin ohi maalin.

–Jos se olisi onnistunut, niin olisi päästy iltapäivälehtien lööppeihin, Ojala naureskeli.

Rabona-potku suoritetaan niin, että palloa potkaistaan "takajalalla". Takimmainen jalka kiertyy yllättävästi tukijalan takaa potkaisemaan palloa. Potkaisuasennossa jalat ovat ristikkäin.

Rabona on vanha kikka. Ensimmäisen kerran sen esitti tietävästi Ricardo Infante Argentiinassa vuonna 1948 Estudiantes de La Platan ja Rosario Centralin välisessä matsissa. Ottelun jälkeen urheilulehti El Graficon etusivulla komeili Infanten kuva. Tuosta päivästä lähtien potkutapaa on kutsuttu rabonaksi. Espanjaksi rabona tarkoittaa koulusta pinnaamista, rabona-potkussa on kyse "huijaamisesta", vastustajan harhauttamisesta.