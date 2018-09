Ilves-pelaaja näki Serie A -seuran kiehunnan – nyt pakkilupaus luutii liigan mitalitaistossa

Pekka Aalto Aamulehti

Martti Haukioja on täällä taas. Puolustaja otti ensiaskeleensa liigassa jo 2016 vain 16-vuotiaana, mutta nyt hän näyttää valmiilta vastuuseen. Eikä ikää ole vieläkään kuin 18 vuotta.

Ilveksessä on nähty tällä kaudella niin monta nuorta pelaajaa, ettei Haukiojaa osaa oikein enää mieltää tähän porukkaan. 18-vuotiaaksi Haukioja on kiertänyt jo paljon, sillä nuorukainen on nähnyt Porin, Jyväskylän ja Veronan.

Viime kesänä hän pelasi kolmisen kuukautta FC Jazzissa, kunnes siirtyi vuoden sopimuksella italialaisen Chievon paitaan. Siirron julkistus venyi ja vanui.

–Ehkä sekin liittyy siihen, että Chievossa on kiehunut. Seuran omistaja on laitettu pannaan ja joukkueelta vähennetty pisteitä. Itselleni kokemus oli sekava ja hieno, Haukioja kuvailee aikaansa Veronassa.

Hän asui samassa hotellihuoneistossa ghanalaisen hyökkääjän, bulgarialaisen maalivahdin ja ranskalaispelaajan kanssa.

–Alku oli semmoinen säikähdys, mutta kun tutustuin kavereihin, niin meistä sellainen ulkomaisten pelaajien porukka. Aika hienosti se meni. Italialaiset eivät puhuneet englantia, joten heidän kanssaan juttelin sitten myöhemmin, kun oma kielitaito alkoi karttua.

Tällä kaudella hän pelasi Ykkösen JJK:ssa, kunnes sai liigavastuuta Ilveksessä. 2016 minuutteja tuli 152, nyt jo 270.

Eriika Ahopelto/Aamulehti

Edellisessä ottelussa Vaasassa Haukioja pohjusti tamperelaisten molemmat maalit keskityksillään. Lauantaina hän pelasi täydet minuutit, kun kotijoukkue puristi arvokkaan 1–0-voiton Interistä. Kun KuPS ja Honka päätyivät samaan aikaan 1–1-tulokseen, Ilveksen mitalihaaveet saivat lisäpontta.

–Pelit vähenevät ja panokset kovenevat. Tämä on toistaiseksi urani parasta aikaa, ehdottomasti.

Haukiojan syöttötaito ja kamppailukovuus riittävät liigaan, räjähtävyyttä saisi olla lisääkin. Lauantaina hän joutui pari kertaa vaikeuksiin, mutta suoritus oli vähintäänkin kohtuullinen. Haukioja on täyttänyt paikkansa siinä missä muutkin Ilveksen lupaukset.

–Kiitos yhteistyöseuramme JJK:n, Haukioja on saanut pelituntumaa ja itseluottamusta. Hän on tullut hyvin sisään. Pallovarma kaveri, Ilves-luotsi Jarkko Wiss totesi.

Tamminen ratkaisi

Vasemmalla viihtyneen Mikael Almenin tapaan, Haukioja taitaa erikoistilanteet. Hän on lähettänyt maalille tarkkoja palloa sivuvapareista ja kulmapotkuista.

Suoria vapaapotkuja hän ei ole ampunut. Lauantaina niistä pitivät huolen Lauri Ala-Myllymäki ja Eero Tamminen. Jälkimmäinen ratkaisi ottelun runsaan tunnin pelin jälkeen juuri vaparista.

–Tamminen saa mennä laukomaan seuraavassakin pelissä. Minä jatkan vielä suorien vaparien harjoittelua, Haukioja hymyili.

Mainittu seuraava peli on keskiviikkona HJK:ta vastaan. Helsinkiläisille riittää Tammelasta tasapelikin mestaruuden varmistamiseksi.

–Nyt pitää laskea, ketä pelaajia meillä on jäljellä. Haluamme voittaa Klubin, koska se päänahka on Suomen halutuin, Wiss tuumasi.