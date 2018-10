Ilves pääsee hyvästä tilanteesta kriittiseen KuPS-peliin – tätä osa-aluetta Jarkko Wiss työstää pelaajiensa kanssa

Pekka Aalto Aamulehti

Jalkapalloliigan mitalitaistelu käy kuumana kolme kierrosta ennen sarjan päätöstä. HJK on varma mestari, mutta sen jälkeen RoPS (53 p.), KuPS (49), Honka (49) ja Ilves (49) kamppailevat muista mitaleista ja kahdesta europaikasta.

Tamperelaisittain sunnuntain vieraspeli Kuopiossa on kriittinen. Ilves pääsee peliin hyvistä asetelmista, sillä sairastuvalla tai pelikiellossa on vain neljä pelaajaa. Määrä on pienempi kuin monessa kauden aiemmassa vaiheessa. Pelikieltoja ei ole yhtään ja loukkaantuneena ovat "vain" Baba Mensah, Tuomas Rannankari, Naatan Skyttä ja Tiemoko Fofana.

Ilves keskittyy valmistautumisessa esimerkiksi erikoistilanteisiin. Joukkueen peleissä verkot ovat heiluneet erikoistilanteiden jälkeen kentän molemmissa päädyissä. Ilves on tehnyt sarjassa 17 erikoistilanneosumaa ja päästänyt saman verran. Maalien yhteismäärä on koko sarjan suurin.

–Pitkälti se on niin, että yritämme vahvistaa vahvuuksiamme ja piilottaa heikkouksiamme erikoistilanteissa. Meillä ei ole monta pelaajaa, jotka pystyvät voittamaan 1 vs.1 - tilanteen kulmissa ja vapareissa, Ilves-käskijä Jarkko Wiss toteaa.

Tamperelaisluotsi on huomannut, että erikoistilannemaalien määrä on kasvamaan päin kohti liigan huipennusta.

Näin on ainakin Ilveksen pelien perusteella. Wissin ryhmä hävisi Hongalle ja HJK:lle kulmapotkuosumilla, mutta kukisti Interin vaparimaalilla. Kemiä vastaan Ilves teki pari maalia kulmien jälkeen.

KuPSia Wiss kuvailee kovaksi ja juoksuvoimaiseksi ryhmäksi.

–Siellä on paljon taitavia jalkoja, mutta myös paikkoja joihin iskeä. KuPS on lyötävissä. Nautimme tästä tilanteesta, eikä meillä ole mitään menetettävää.