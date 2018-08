Ilves nappasi TPS:stä nuoren Severinon, Jokelainen Serie A -seuran testissä Italiassa

Noora Takamäki Aamulehti

Nuori hyökkääjä Mauro Severino siirtyy loppukauden kattavalla sopimuksella Ilvekseen. Sopimuksessa on kahden vuoden optio kausille 2019 ja 2020, kertoo seura verkkosivuillaan.

Turun Palloseurassa pelannut Severino, 19, on ennen Turun komennustaan pelannut vuosikausia tamperelaisessa TPV:ssä junioritasolla. Hän on syntynyt vuonna 1999.

Severino on ollut jo viime viikosta mukana Ilveksen harjoituksissa ja edustuskelpoinen välittömästi.

Aiemmin hyökkääjä on ollut muun muassa Chelsean, Arsenalin ja AS Roman testileireillä. Hänellä on tilillään yhdeksän poikien maajoukkueottelua Suomen riveissä. Severinolla on lisäksi Angolan kansalaisuus.

Liikettä tapahtuu hetkiseksi myös Ilveksestä poispäin, kun hyökkääjä Niklas Jokelainen, 18, osallistuu italialaisseura SPAL:n testileirille.

Jokelainen leireilee Serie A:ssa pelaava SPAL:ssa kuluvan viikon ajan. Ennen Ilvekseen siirtymistään Jokelainen kuului englantilaisen Stoke Cityn organisaatioon.

–On tärkeää päästä harjoittelemaan ja pelaamaan ulkomailla, että oppii siihen pelitempoon, mitä huipputasolla pelataan, Jokelainen kertoi seuran verkkosivuilla.