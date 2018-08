Ilves menetti kaksi pelaajaansa – tiedossa ohut varasuunnitelma

Lauri Lehtinen Aamulehti

Tampereen Ilves joutuu jatkamaan kauttaan jalkapalloliigassa ilman kahta nuorta pelaajaansa.

Keskikenttäpelaaja Eero Hyökyvirta, 19, on purkanut pelaajasopimuksensa seuran tiedotteen mukaan omasta aloitteestaan.

–Tiemme eroavat sulassa sovussa. Eero haluaa toistaiseksi keskittyä opiskeluun. Hän saa ottaa ainakin loppukauden mittaisen henkisen tauon jalkapallosta ja miettiä tulevaisuuden näkymiään, Ilveksen päävalmentaja Jarkko Wiss kertoi.

Toinen pelaaja on hyökkääjä Tiemoko Fofana, 18, jonka polvivamma vaatii leikkaushoitoa. Norsunluurannikkolainen on sivussa loppuvuoden. Ilveksellä on Fofanan sopimuksessa optiopykälä aina vuoteen 2020 asti.

Hyökyvirta oli llveksen avauskokoonpanossa viimeksi 22. heinäkuuta, Fofana 30. heinäkuuta.

Jalkapalloliigan siirtoikkuna umpeutui viime viikon torstaina. Tästä syystä Ilveksellä on hyvin vähän tehtävissä Hyökyvirran ja Fofanan korvaamiseksi.

–Yhden hyökkääjän kanssa meillä on periaatteessa sopimus ja peliluvat valmiina, mikäli vain viisumiasiat saadaan kuntoon lähtömaassa, Wiss paljasti.

Ilves jatkaa liigakauttaan 20. elokuuta vierasottelulla SJK:ta vastaan. Tamperelaiset ovat sarjataulukossa seitsemänsiä.