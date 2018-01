Ilves luopui yhdestä testipelaajastaan – "Hän ei oikein sopeutunut"

Mikko Gynther Aamulehti

Ilveksen edustusjoukkue jatkaa valmistautumistaan tulevaan jalkapallokauteen harjoitusottelulla FC Jazzia vastaan lauantaina. Ottelu pelataan Porissa.

Ilveksen joukkueessa on tapahtunut pieniä muutoksia. Testissä ollut senegalilainen keskikenttäpelaaja Assane Mbodj ei jatka joukkueessa.

–Assane Mbodj ei oikein sopeutunut ja hän lähti takaisin Senegaliin, Ilveksen päävalmentaja Jarkko Wiss kertoo seuran nettisivuilla.

Toinen senegalilainen testipelaaja, puolustaja Abdoulaye Ba sen sijaan jatkaa ainakin toistaiseksi Ilveksessä.

–Kolmas intensiivinen treeniviikko on menossa. Olemme harjoitelleet suht kovaa ja nyt pitää sitten saada pelituntumaa kuosiin. On hienoa, että meillä on rosteri kunnossa. Voimme peluuttaa 20 kenttäpelaajaa ja kaksi maalivahtia, Wiss sanoo.

FC Jazz pelaa Kakkosessa.