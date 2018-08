Ilves kaatoi TPS:n Tammelassa – sijoitus koheni

Lauri Lehtinen Aamulehti

Tampereen Ilves kaatoi Turun TPS:n 2–0 (1–0) jalkapalloliigan kotiottelussaan lauantaina.

Lauri Ala-Myllymäki aloitti maalinteon 5. peliminuutilla. Issa Thiaw viimeisteli loppuluvut 2–0:aan.

Ilves on näin ollen voittanut kaksi tauon jälkeistä peliään ja on pelannut viisi tappiotonta ottelua putkeen. Lauantaina Ilves nousi sarjataulukossa viidenneksi ja on neljän pisteen päässä mitalisijoista.

Ilves–TPS-ottelu oli Tatu Miettusen uran 100. ottelu jalkapalloliigassa.