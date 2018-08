Ilves teki upean nousun maalijuhlassa – Mika Hilander rikkoi Tammelassa komean rajapyykin

Mikko Gynther Aamulehti

Tampereen Ilves ja espoolainen Honka ovat pelanneet tasan 3–3 (1–2) jalkapalloliigan sunnuntain kierroksella Tammelassa. Ilves oli ottelussa tappiolla 0–2 ja 1–3, mutta nousi tasapeliin.

Peli alkoi Ilveksen kannalta synkästi. Hyökkääjä Macoumba Kandji vei kauden 11. osumallaan vieraat johtoon 5. minuutilla. Kandji oli ennen sunnuntaita liigan maalipörssissä kolmantena.

Puolustaja Jatuli Laevuo puski Hongan 2–0-johtoon 24. minuutilla. Ilveksen kavennuksen viimeisteli keskikenttäpelaaja Eero Tamminen. Ylärimaa lähemmäksi tasoitusta Ilves ei ensimmäisellä jaksolla päässyt.

Honka aloitti myös toisen jakson terävästi. Espanjalainen hyökkääjä Martin vei Hongan 3–1-johtoon 50. minuutilla.

Ilves kolisutteli maalipuita myös toisella jaksolla. Tamperelaiset osuivat ottelussa kerran ylärimaan ja kahdesti pystytolppaan. Yksi tolppakudeista tuli juuri ennen Martinin maalia.

Tamminen toi Ilveksen maalin päähän vartti ennen täyttä aikaa. Hän viimeisteli ottelussa kauden ensimmäiset maalinsa.

Ilveksen takaa-ajo palkittiin 85. minuutilla, kun Diogo Tomas puski 3–3-tasoituksen.

Ottelua oli seuraamassa 4033 katsojaa.

Honka on liigassa neljäntenä ja Ilves seitsemäntenä. Joukkueiden välillä on vain kolme pistettä. Ilveksen ero VPS:ään ja pronssiin on neljä pistettä.

Ilveksen seuraava ottelu on vasta 20. elokuuta, jolloin se matkustaa Seinäjoelle SJK:n vieraaksi.

Ilveksen maalivahti ja kapteeni Mika Hilander pelasi Honkaa vastaan 200. liigaottelunsa. Hän täyttää parin viikon päästä 35 vuotta.

Ilveksen avauskokoonpano:

Mika Hilander; Felipe Aspegren, Diogo Tomas, Mikael Almen, Tuomas Rannankari; Iiro Järvinen, Tuure Siira, Lauri Ala-Myllymäki, Alim Moundi, Eero Tamminen; Marius Noubissi.