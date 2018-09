Ilves aikoo lykätä HJK:n mestaruusjuhlia jalkapalloliigassa – naulakkopallo viritti joukkueen iskuun

Tapani Salo Aamulehti

Ilves ja HJK kohtaavat keskiviikkona Tammelassa. HJK:lla on mahdollisuus varmistaa Suomen mestaruutensa. Jos Klubi saa pisteenkin, helsinkiläiset pääsevät juhlimaan SM-kultaa.

Mestaruus – varmistuu se keskiviikkona tai myöhemmin – on HJK:lle jo kahdeksas kymmeneen vuoteen.

Onko HJK:n ylivoima hyvä suomalaiselle jalkapallolle? Kuinka HJK:n etumatkaa voitaisiin kuroa umpeen?

Ylivoima ei HJK:n vika

Ilveksessä ja HJK:n pelannut ja Tampere Unitedia sen menestyksen päivinä luotsannut Ari Hjelm ihmettelee muiden suomalaisjoukkueiden tekemisiä.

–Ei se ole HJK:n vika, että se on ylivoimainen. Jos Klubi saisi käyttää kahta joukkuetta liigassa, se voittaisi kultaa ja hopeaa. Miksi muut eivät pysty haastamaan, Hjelm kysyy.

–Ei se voi olla pelkkä rahakysymys. Mestaruuksia on voitettu HJK:ta pienemmillä budjeteilla. Nyt sarja on joka tapauksessa tylsä. Jo juhannusmakkaroita paistellessa Klubi on karannut muilta. Ei se ole hyväksi sarjalle.

Ilveksen kehityspäällikkö Toni Hevonkorpi sanoo, että HJK:n menestyksellä on hyvät ja huonot puolensa.

–On hienoa, että liigassa on veturi, joka näyttää muille mallia. Toisinpäin ajatellen olisi tietysti hyvä, että kilpailu olisi tiukempaa, Hevonkorpi aprikoi ja lisää, ettei HJK:n mestaruus ratkea keskiviikkona Tammelassa: "Ilves aikoo pitää siitä huolen".

Hevonkorpi uskoo, että jo 200 000–300 000 lisäpanostus joukkueeseen antaisi ihan uudenlaiset mahdollisuudet haastaa HJK.

–Haastamme jo nyt, muttemme tarpeeksi hyvin. Haluamme kasvaa, muttemme halua tehdä sitä taloudellisella riskillä.

Hän painottaa olosuhteiden merkitystä.

–Annamme muille isoille seuroille liikaa tasoitusta. Kun olosuhteet ovat kunnossa, on mahdollista kasvaa. Jos meillä olisi uusi stadion ja siellä 50 aitiota, ne olisivat Klubi-pelissä kaikki täynnä. Tampereella jalkapallo on ollut 20 vuotta paitsiossa, Hevonkorpi murahtaa,

Lisää panostuksia

Hjelm haluaisi Ilveksen tekevät itselleen selväksi, mitä se haluaa.

–Panostuksia pitää lisätä, jos aikoo jonain päivänä haastaa HJK:n.

Hjelmin aikana TamU haastoi HJK:n kunnolla.

–Voitimme kolme mestaruutta (2001, 2006, 2007). Meillä oli seuraan hyvä imu. Sain valita pelaajat, jotka halusin tänne. Pelaajat halusivat seuraan, koska TamU:ssa pääsi pelaamaan europelejä. Ne ovat pelaajille isoja näyteikkunoita Euroopan kentille.

Juuri eurokentille pääseminen on Hjelmin mielestä ykkösjuttu.

–Nykyään kaikki muut joukkueet (paitsi HJK) putoavat europeleistä heti ensimmäisellä kierroksella, koska liigan taso on niin heikko. Minun mielestäni europeleihin selviytyneiden joukkueiden pitäisi ottaa kontrolloitu riski, satsata enemmän niin, että ne voisivat päästä eteenpäin 2. ja 3. kierrokselle. Rahaa tulee sitä enemmän mitä pitemmälle eurokentillä pääsee, Hjelm muistuttaa.

Liiga on kasvattajasarja

Tänä päivänä Suomen liiga on kasvattajasarja, ei ammattilaisliiga.

–Viime vuosikymmenellä oli enemmän hyviä joukkueita ja pelaajat tienasivat paremmin.

Mistä haastajia Klubille löytyisi? Hjelm katselee etelään ja pohjoiseen.

–RoPS panostaa, Hongassa tehdään nousua, mutta mitähän SJK ja Inter puuhaavat? Tänä päivänä HJK pääsee liian helpolla.

Entä Ilves?

–Heillä on ollut hyviä pelaajia, mutta miksi heidät päästetään pois, Hjelm ihmettelee.

–Sinänsä Ilves pelaa omalla tasollaan hyvin, tavoittelee taas paikkaa eurokentille. Se on hyvä juttu.

