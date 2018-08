Ilveksen tähtihyökkääjä vaihtaa maisemaa: "Onnea uusiin haasteisiin"

Paavo Eloniemi Seinäjoki

Tampereen Ilvekselle on Seinäjoen Jalkapallokerho ollut viime vuosina mieluinen vastustaja, eikä maanantain miesten jalkapalloliigan kamppailu Seinäjoella tehnyt siihen poikkeusta pirkanmaalaisten voittaessa 3–2 (1–0). Ilves oli kentällä hallitsevampi osapuoli ja vieraiden voittoa voidaan pitää ansaittuna.

–Meidän aloituskokoonpanomme oli hyvin nuori ja siinä oli pelaajia jopa alle viiden liigamatsin kokemuksella, Ilveksen päävalmentaja Jarkko Wiss totesi tyytyväisenä.

–Joukkue lähti peliin ollen ennakkoluuloton ja prässäten korkealta tukahduttaen SJK:n pelinrakentelun aivan täydellisesti. Sitten, kun päästiin 3–0-johtoon, pohkeissa alkoi hiukan painaa. Kaverit vaihtoivat pikkaisen systeemiä ja me valmentajaportaassamme aprikoimme, tehdäänkö muutos vai ei. Onneksi teimme ja se helpotti vähän painetta meidän päässämme.

–SJK on laadukas joukkue, joten ei voi sanoa kuin kiitos ja olla ylpeä nuoren joukkueen henkisestä kantista: sekä iskujen ottamisesta että antamisesta.

Hienoja maaleja

Ilves liikkui kentällä huomattavasti paremmin ja terävämmin kuin kotijoukkue. Lisäksi vieraiden syöttöpeli sujui isäntiä paremmin.

Ottelun avausmaalia 12. minuutilla edelsi seinäjokelaispuolustuksen karkea syöttövirhe suoraan keltapaidoille ja nopean tilanteen kääntämisen päätti Ilari Mettälä komeaan osumaan.

–Ilari Mettälä oli ennen tätä ottelua pelannut muutamassa ottelussa jämäminuutteja. Nyt hän oli avauksessa ja teki hienon viimeistelyn avausmaaliin.

Ilveksen toinen maali tuli sopivasti heti tauon jälkeen ja vain reilu kymmenen minuuttia myöhemmin asialla oli kentän paras pelaaja Lauri Ala-Myllymäki, joka tykitti 20 metristä komeasti yläkulmaan. SJK maalasi kahdesti vajaassa kymmenessä minuutissa, muttei pystynyt enää viimeisen 20 minuutin aikana yllättämään Mika Hilanderia.

– Ala-Myllymäki on tuskaillut laukauksensa kanssa, mutta nyt tuli onnistuminen ja tuo 3–0-maali oli aika hieno. Myös Issa Thiaw teki Diogon Tomasin loistavasti syötöstä taidokkaasti 2–0-maalin ja osoitti, mitä laatua ulkomaalaisissa pelaajissa on, Wiss kehui omia pelaajiaan.

Noubissi ei enää pelaa

Ilveksen hyökkäyksestä puuttui joukkueen paras maalintekijä Marius Noubissi, mutta se ei näkynyt kentällä toisten pelaajien ottaessa vastuuta.

–Minun toimenkuvaani ei kuulu kertoa, mitä Noubissi on tehnyt. On kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että hän meillä vielä pelaa. Kiitos Mariukselle tästä ajasta ja onnea uusiin haasteisiin, Wiss sanoi.

–Keskustelimme sunnuntaina melko pitkään, kun pelaajia on lähtenyt, että lyödäänkö hanskat tiskiin vai pelataanko loppuun saakka. Joukkue haluaa taistella ja se on tosi yhtenäinen, sillä monella pelaajalla on iso Ilves-sydän, Wiss kiitteli.

Ilveksen hyökkäyksessä paljon töitä tehnyt Eero Tamminen oli tyytyväinen voittoon ja oman joukkueensa esitykseen, mikä antaa pelaajille lisäpotkua jatkoa ajatellen.

–Ihan hyvä ottelu, ei ole koskaan helppo tulla SJK:n vieraaksi. Lopussa vähän päästettiin SJK mukaan, mutta muuten suhteellisen hyvä matsi meiltä. 3–0 tuntui aika turvalliselta ja taisi siinä vähän tulla jo ajatus siitä, että tämä ottelu on voitettu. Niin ei saisi tietystikään tapahtua. 3–2-tilanteessa oli vain taisteltava kaikki, mitä pohkeista lopussa löytyi, Tamminen naurahti.