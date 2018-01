Ilveksen ratkaisijalta kovat kehut ketjukaverille: "Hän on aivan varmasti jonain päivänä mukana EHT:llä ja maajoukkueessa"

Tapani Salo Aamulehti

Tehotroikka Teemu Rautiainen–Sami Sandell–Ville Meskanen paistatteli pääroolissa, kun Ilves kaatoi KooKoon 3–2 jääkiekkoliigassa.

Trio teki kaikki Ilveksen maalit. Rautiainen keräsi saldon 2+1, Meskanen laukoi Ilveksen toisen maalin ja Sandell pohjusti hienolla syötöllään Rautiaisen viimeistelemän 1–0-osuman.

Sandell siirtyi laitahyökkääjän paikalta sentteriksi 18. marraskuuta pelatussa KalPa-ottelussa. Meskanen on ollut tuosta päivämäärästä lähtien Sandellin ketjun oikea laitahyökkääjä, toisella laidalla ovat vaihdelleet Rautiainen ja Eemeli Suomi.

Ketju on ollut koossa 14 ottelua ja tehnyt niissä huikeat 46 tehopistettä!

Sandellin saldo 14 pelin jaksolla on 4+13=17, Meskasen 7+8=15. Rautiainen on ollut Sandellin rinnalla vasta neljä ottelua, mutta rohmunnut niissä tehot 4+3. Suomi teki 3+4=7 pinnaa ketjun laidalla ennen kuin Rautiainen siirtyi hänen paikalleen kesken 28. joulukuuta pelattua KalPa-ottelua.

–Sandellin ja Meskasen rinnalla on todella helppo pelata. Kaverit ovat tulessa koko ajan, Rautiainen ylisti ketjutovereitaan.

Trio on tällä hetkellä yksi koko Liigan kuumimmista.

–Sandell on ihan huippu kiekon kanssa keskellä. Hän pystyttää rytmittämään peliä ja suojaa kiekkoa todella hyvin.

–Meskanen on ollut puhdas maalintekijä, mutta tällä kaudella häneltä on nähty ihan älyttömän hienoja syöttöjä. Hän on aivan varmasti jonain päivänä mukana EHT:llä ja maajoukkueessa. Hän on niin lahjakas ja taitava pelaaja. Molempien kanssa on todella hieno pelata. Toivottavasti saan jatkaa siinä, Rautiainen hersytteli.

Jos tulosta tulee viime viikkoina nähtyinä tahdilla, kolmikko saa taatusti huseerata yhdessä runkosarjan loppuun saakka.

Pelin päällikkö oli odotettu tehomies:

Tasaisuuden puute on riivannut Teemu Rautiaista aikaisemmin, mutta nyt hän on tehnyt pisteitä kuudessä peräkkäisessä ottelussa.

–Se on ollut iso kehityskohde itselleni, että pystyn pelaamaan tasaisesti. Kun katselee tämänkin Liigan huippupelaajia, niin he ovat joka ilta valmiina tekemään tulosta ja valmiita voittamaan. Olen yrittänyt pään sisällä jumpata asioita niin, että itsekin pystyisin joka ilta tekemään tulosta.

–Kun oli vaikeampi jakso, niin aloin entistä enemmän miettiä, millaisia tilanteita tuolla pelin sisällä tapahtuu ja miten pystyn saamaan kiekkoa enemmän itselleni.

Työ on tuonut tulosta. Rautiaisella on koossa 30 (13+17) tehopistettä. Perjantain tehoilla hän nousi Liigan pistepörssissä 10. sijalle. Hän on nyt Tampereen tehokkain liigakiekkoilija.

–Pelikavereille pitää jakaa kiitosta tehoista. Ekaan maaliinkin sain niin hienon syötön, että siitä oli tosi helppo laittaa kiekko verkkoon.

Ottelun voittomaaliksi jääneen Ilveksen kolmannen maalin Rautiainen laukoi parin "veivauksen" jälkeen etukulmaan ohi Juha Järvenpään. KooKoo-vahti taisi odottaa laukausta takakulmaan.

–Olen kysellyt meidän molemmilta veskareiltamme, kuinka saisin huijattua vastustajan maalivahtia luulemaan, että ammun toiseen kulmaan, mutta ammunkin sitten siihen vastakkaiseen kulmaan. Kiitos kuuluu myös heille. Olen saanut heiltä hyviä ohjeita, kuinka tulosta voi tehdä.

Ilves on kymmenen viime ottelun kuntopuntarissa seitsemäntenä kerättyään jaksolta 17 pistettä.

Ilveksen harmiksi playoff-viiva ei perjantaina tullut yhtään lähemmäksi kolmen pisteen voitosta huolimatta. Matkaa kymmenentenä olevaan Pelicansiin on 15 pistettä. Runkosarjaa on jäljellä 22 kierrosta.