Ilveksen naiset taistelevat sarjapaikastaan – toinen ratkaisupeleistä on historiallinen uudelle päävalmentajalle

Noora Takamäki Aamulehti

Naisten jalkapalloliigan viimeisillä kierroksilla Ilves taistelee tiukasti alaloppusarjassa sarjapaikkansa säilyttämisestä. Sunnuntainen kotitappio Tikkurilan Palloseuraa vastaan 0–1 nakkasi kevyen kapulan rattaisiin. Aikaa sarjapaikan varmistavan yhden pisteen saavuttamiseen on kaksi ottelua.

Ensimmäinen niistä on hieman reilun kuukauden verran Ilveksen päävalmentajana toimineelle Ollipekka Ojalalle nostalginen ja historiallinenkin.

Ojala valmensi Kuopion Pallokissojen naisten joukkuetta vuosina 2014–16, ja 13. lokakuuta pelattava Naisten Liigan ottelu on päävalmentajalle ensimmäinen entistä seuraansa vastaan nimenomaan Kuopiossa.

–Jännittävää itselle, mutta ei se tietenkään vaikuta mitenkään peliin. Kuopioon on kuitenkin aina mukava mennä, varovaisella savolaisella nuotilla puhuva Ojala juttelee.

Pallokissat tippuu varmuudella ensi kaudeksi Ykköseen, mutta Ilveksen on vielä saatava vähintään yksi piste kasaan, jotta sarjapaikan pysymistä voi pitää varmana.

–Emme epäile, ettemmekö pistettä onnistu saamaan, mutta pitää meidän silti pelata. Vastustaja on pelillisesti minulle tuttu ja Kuopion iso kenttä sopii meille.

Ojala tuli Ilveksen naisten päävalmentajaksi elokuun lopulla kesken kauden päävalmentajana toimineen Ville Väisäsen tilalle. Sen jälkeen joukkueessa on harjoiteltu muutamaakin uutta pelitapaa.

–Pelaaminen oli meillä aiemmin ennalta-arvattavaa ja vastustajan oli helppo arvata, mitä oli tulossa. Myöskään pelaajien etäisyydet kentällä eivät olleet sellaisia, mitä olisimme halunneet, jo ennen naisten päävalmentajaksi siirtymistä Ilves-organisaatiossa valmentanut Ojala analysoi.

Ojalan mukaan pelaajille ei aina ollut selvää, mitä valmennus heiltä toivoi.

–Hyvät pelaajat saavat nyt itsestään enemmän irti, eikä tulos heilahtele enää niin paljon. Pelillisesti TiPS-ottelu oli meille oman valmennusaikani ehjin esitys eikä tappio siksi harmita niin paljon.

Vaikka kausi on vielä käynnissä, on Ojala siirtänyt katseet varovasti jo ensi kauteen. Tavoitteena on rakentaa ensi kauden pelaajarunko pitkästi tämän kauden joukkueen varaan. Kehityskohtia on erityisesti fysiikkapuolessa.

–Fysiikassa annoimme vielä liikaa tasoitusta. Nyt jatketaan sitä, mitä on tällä kaudella ehditty aloittaa, Ojala päätti.

Ilveksen naiset kohtaavat vielä jalkapallon Naisten Liigassa Ykköseen ensi kaudeksi putoavan Kuopion Pallokissat 13. lokakuuta vieraissa ja Oulu Nice Soccerin kotonaan 20. lokakuuta. Ilves tarvitsee kahdesta ottelusta vähintään yhden pisteen, jotta se varmistaa säilymisensä korkeimmalla sarjatasolla.