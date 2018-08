Ilveksen Marius Noubissi solmi sopimuksen belgialaisseuran kanssa – Jättää Tampereen välittömästi

Noora Takamäki Aamulehti

Jalkapalloliigassa pelaavan Ilveksen tähtihyökkääjä Marius Noubissi jättää joukkueen, kertoo seura verkkosivuillaan.

21-vuotiaan kamerunilaisen uusi seura on belgialainen KFCO Beerschot Wilrijk, joka pelaa maan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

Joukkueen kotipaikka on Antwerpen. Jalkapallokautta on Belgiassa pelattu nyt kolme kierrosta. Noubissin uusi seura on kahdeksan joukkueen sarjassa tällä hetkellä kuudentena ja se on pelannut kaikissa kolmessa ottelussaan tasapelin.

llveksen maalihai

Noubissi on viihtynyt Tampereella kesästä 2017. Tällä kaudella hyökkääjä on viimeistellyt jalkapalloliigassa yhdeksän täysosumaa. Sillä lohkeaa koko sarjan neljänneksi parhaan maalintekijän titteli ja Ilveksen sisäisen maalipörssin johtopaikka.

Noubissi ei ollut maanantaina mukana Seinäjoella, kun Ilves kohtasi SJK:n jalkapalloliigan ottelussa. Päävalmentaja Jarkko Wiss ilmaisi jo tuolloin, että Noubissin lähtö lienee selvää.

–Minun toimenkuvaani ei kuulu kertoa, mitä Noubissi on tehnyt. On kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että hän meillä vielä pelaa. Kiitos Mariukselle tästä ajasta ja onnea uusiin haasteisiin, Wiss totesi maanantaina Seinäjoella.