Ilveksen Linda Välimäki on yksi Suomen olympiajoukkueen konkareista – "Tiedän jo vähän, mitä tuleman pitää"

Noora Takamäki Aamulehti

–Olen pitänyt suun supussa tähän päivään asti, vastaa Linda Välimäki nauraen, kun häneltä kysyy, milloin tieto valinnasta kolmansiin olympialaisiin tavoitti Ilves-hyökkääjän.

Naisten Liigan suvereenille pistepörssin kärjelle (26+25=51 pistettä) valinta olympiajoukkueeseen ei ollut yllätys. Kovaa tulosta tekevä ylöjärveläissyntyinen hyökkääjä on tehnyt tyylikkään paluun kotikulmilleen ja Tampereen Ilvekseen kuuden Espoon-vuoden jälkeen.

Tavoitteet Pyeongchangin talviolympialaisiin ovat nekin korkealla. Vancouverin 2010 olympialaisten sekä 2015 ja 2017 MM-kisojen pronssimitalisti ei halua tyytyä uudelleen Sotshin 2014 olympialaisten viidenteen sijaan.

–Mitali on varmasti tavoitteena. Tietenkin unelmana on aina kultamitali, yksittäisessä pelissä kenellä tahansa voi olla mahdollisuus voittaa, Välimäki avaa Suomen joukkueen tavoitteita, ja vähän omiaankin.

Ensi vuoden kotikisat jo mielessä

Naisten joukkueessa Välimäki on ainoa, joka edustaa pirkanmaalaista seuraa. Ilveksessä komeaan vireeseen tällä kaudella syttynyt Riikka Noronen, 35, olisi joissain kaavailuissa saattanut sopia mukaan olympiajoukkueeseenkin. Ilveksen vastuuvalmentaja Mari Saarinen arvelee, ettei murtautuminen maajoukkueeseen ole aivan leikin tekoa.

–Tätä projektia on siellä (maajoukkueessa) tehty jo monta vuotta ja alkaa meidän Noronen olla jo vähän mummoiässä, vaikka siellä Välilät ja kumppanit onkin, Saarinen velmuilee valmennettavastaan.

–Toivottavasti ensi vuoden kotikisoihin on merkattu meiltä Ilveksestä niihin karkeloihin enemmän väkeä, Saarinen jatkaa.

Tuttu ja turvallinen maajoukkue

Kolmansiin talviolympialaisiinsa lähtevä Välimäki, 27, on työkomennuksestaan levollisin mielin. Olympiajoukkueessa pelaamista Välimäki pitää kunnia-asiana ja hänen mukaansa tunnelmaa nostaa tapahtuman suuruus sekä naiskiekkoilijalle hieman poikkeuksellinenkin medianäkyvyys.

–Tiedän jo vähän, mitä odottaa ja mitä tuleman pitää. Se helpottaa valmistautumista ja fiilis on todella hyvä.

Hyökkääjän mukaan maajoukkueessa pelaaminen peittoaa helppoudessaan seurajoukkueenkin.

–Runko on ollut pitkään sama, pelitapaa on opeteltu jo aika monta vuotta ja kaikki tilanteet ovat selkeitä, kun tietää, mitä ketjukaveri tekee. Niitä käydään syvällisemmin läpi kuin omassa seurajoukkueessa, Välimäki arvelee.

Jääkiekon naisten 23 pelaajan joukkue on yhdistelmä nuoruutta ja kokemusta, kun ensikertalaisia ja olympiamitalisteja on yhdeksän molempia. Joukkuekavereista Välimäellä on vain hyvää sanottavaa.

–Meiltä lähtee kisoihin todella kunnianhimoinen joukkue. Nuoret pelaajat ovat osoittaneet, että he ovat valmiita taistelemaan isoja maita vastaan.

Suomen alkulohkossa A pelaa neljä viime vuoden MM-kisojen parasta maata. Kaksi lohkon parasta jatkaa suoraan välieriin ja kaksi seuraavaa karsii B-lohkon kahta parasta vastaan. Naisleijonat avaavat olympiaurakkansa 11.2. Yhdysvaltoja vastaan.