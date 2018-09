Ilveksen kapteeni joutui pelikieltoon, Tappara nosti uuden yrittäjän ykkösketjuun

Jari Perkiö

Ilveksen kapteeni Eemeli Suomi sai jälkikäteen yhden ottelun pelikiellon torstaisen Kärpät-kamppailun jäljiltä. Suomi sai rangaistuksen taklattuaan Kärppien hyökkääjää Sami Anttilaa päähän.

Näin Ilveksen valmennusjohto joutui rakentamaan ykkösketjunsa uudestaan tämäniltaiselle Hämeenlinnan-vierailulle. Joona Ikonen ottaa nyt paikan Arttu Ruotsalaisen ja Juho Liuksialan rinnalta.

Perjantai-iltana Kooveeta vahvistanut Eero Savilahti palaa Ilvekseen ja ottaa paikan nelosvitjasta.

Ojamäki ykköseen

Tappara hakee lisätehoja nostamalla Niko Ojamäen ykkösketjuun Tomas Zaborskyn tilalle. Zaborsky siirtyy Jan-Mikael järvisen johtamaan kakkosketjuun.

Runkopelaajat Jere Karjalainen, Juho Rautanen ja Niklas Bäckström puuttuvat edelleen Tapparan kokoonpanosta, kun Tappara hyökkää kotikaukalossaan SaiPan kimppuun.

Tappara ja SaiPa lähtevät Hakametsän kamppailuun hämmentävästä tilanteesta. Tappara on hävinnyt kuudesta ensimmäisestä pelistään peräti viisi ja juuttunut liigataulukossa toiseksi viimeiseksi. Sen sijaan SaiPalla on kulkenut todella hyvin. Tilillä on jo viisi voittoa ja niiden tuoma kakkospaikka.

Ilves pelasi torstaina upean ottelun Kärppiä vastaan, mutta käteen jäi pelkkiä sympatiapisteitä. Tasoitusmaalin hylkääminen nosti ymmärrettävästi tunteet pintaan.

Nyt avautuu uusi tilaisuus Rinkelinmäellä. Tamperelaisvieras pääsee kaukaloon tuoreilla jaloilla, koska HPK puursi vielä perjantai-iltana Mikkelissä.

Liigakamppailut alkavat lauantaiseen tapaan klo 17.