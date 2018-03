Ilveksen hyökkääjä palaa NHL-mestaruutta jahtaavaan seuraan – vahvisti asian Jatkoajalle

Lauri Lehtinen Aamulehti

Lempääläläishyökkääjä Joona Koppanen, 20, pelaa loppukevään NHL-seura Boston Bruinsin organisaatiossa.

Koppanen solmi vajaa vuosi sitten kolmen vuoden tulokassopimuksen Bruinsin kanssa. Perinteikäs seura varasi 192-senttisen hyökkääjän kesän 2016 varaustilaisuuden viidennellä kierroksella.

Koppanen oli kesällä mukana Bruinsin harjoitusleirillä, mutta hänet lainattiin täksi kaudeksi Tampereen Ilvekseen, jossa hyökkääjä oli pelannut viimeiset juniorivuotensa. Ilveksen ja Koppasen kausi päättyi kotimaan Liigassa runkosarjan jälkeen lauantaina. Näin ollen Koppanen palaa sopimusseura Bruinsiin jo täksi loppukevääksi. Nuorukainen vahvisti asian sunnuntaina verkkosivusto Jatkoajalle.

Boston Bruins on ollut kuluvalla kaudella NHL:n kärkiseuroja ja on Idän konferenssissa toisena ennen sunnuntain ja maanantain välistä kierrosta. Joukkue on tehnyt kovia satsauksia kevääseen – se hankki ennen helmikuun siirtotakarajaa joukkueeseensa puolustaja Nick Holdenin, Suomessakin nähdyn hyökkääjän Tommy Wingelsin ja kokeneen maalitykin Rick Nashin.

Koppanen pelasi Ilveksen paidassa runkosarjan aikana 45 ottelua tehopistein 2+12=14. Keskushyökkääjä onnistui maalinteossa Ilveksen kahdessa viimeisessä runkosarjapelissä.