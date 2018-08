Oppipoika haastaa mestarin: "Hänestä tulee lajin seuraava supertähti"

Tapani Salo Berliini

Yleisurheilun EM-kisojen seiväspaikalla käydään sunnuntaina suuri valtataistelu.

Vastakkain ovat kaiken voittanut ME-hyppääjä Renaud Lavillenie ja lajin tulevaisuuden suurmies Armand Duplantis.

Lavillenie on 31-vuotias ranskalainen. Hän on voittanut olympiakultaa Lontoossa, yhteensä seitsemän Euroopan mestaruutta ulkoradoilla ja hallissa sekä kolme MM-kultaa hallissa.

Ranskalainen on palkittu kotimaassaan Kunnialegioonan kunniamerkillä. Hänet on valittu Iaaf:n vuoden urheilijaksi ja vuoden eurooppalaiseksi yleisurheilijaksi. Hänen nimissään on seiväshypyn maailmanennätys 616.

Duplantis on 18-vuotias amerikanruotsalainen hyppääjä. Hänen isänsä on entinen yhdysvaltalainen seiväsmies Greg Duplantis, mutta Armand edustaa äitinsä kotimaata Ruotsia.

Duplantis voitti nuorten maailmanmestaruuden Tampereella heinäkuussa. Edellisvuonna hän voitti nuorten Euroopan mestaruuden ja 2015 alle 18-vuotiaiden MM-tittelin.

Duplantis tunnetaan lempinimellä "Mondo". Hänen nimissään on seiväshypyn nuorten maailmanennätys 593.

Nuori lahjakkuus

Duplantisin tie seiväshypyn huipulle on ollut tähtiin kirjoitettu. Lavillenie pani nuoren lahjakkuuden merkille jo tämän ollessa 12-vuotias.

–Hän (Duplantis) ei ole mikään seiväshypyn musta hevonen. Kaikki ovat tienneet jo vuosien ajan, että hänestä tulee lajin seuraava supertähti, USA:n ykköshyppääjä Sam Kendricks sanoi, kun Duplantis voitti hänet Tukholman Timanttiliigan kisassa kesäkuussa.

Toukokuussa Eugenen Timanttiliigassa Kendricks oli ykkönen, mutta Duplantis päihitti Lavillenien ja Rion olympiavoittajan Thiago Braz da Silvan.

Tampereen Pyrinnön seiväsmies Urho Kujanpää on seurannut Duplantisin tekemisiä mielenkiinnolla.

–Hän on hypännyt seivästä niin pienestä pitäen, että hänen suoritusvarmuutensa on todella korkeaa tasoa. Hänellä on oma tekninen juttunsa, jota hän ei varmaan pystyisi muuttamaan, vaikka haluaisi. Hän tekee kuitenkin koko ajan loistavaa tulosta, niin mitään tarvetta muutoksiin ei ole, Kujanpää sanoo.

Pitkä hallintakausi

Lavillenie on vuosituhannen paras seiväsmies. Kaikki hurjaa lajia harrastavat juniorit pitävät häntä idolinaan.

Niin piti myös Duplantis, jonka huoneen seinää koristivat Lavillenien kuvat vielä muutama vuosi takaperin.

Lavillenie tunnetaan yleensä herrasmiehenä. Rion olympiakisoissa hänellä kuitenkin kiehahti yli. Hän kamppaili kultamitalista isäntämaan Thiago Braz da Silvan kanssa. Brasilialaisyleisö häiritsi ranskalaisen hyppyjä epäurheilijamaisella vihellyskonsertilla.

–Urheiluyleisöltä ei ole nähty vastaavaa käyttäytymistä kuin Berliinin olympiakisoissa 1936, jolloin natsit buuasivat tummaihoiselle Jesse Owensille, Lavillenie murahti jäätyään hopealle.

Brasilialainen vei kotikansan tuella kultaa.

Tunneryöpyn hiukan laannuttua Lavillenie pyysi Twitterissä anteeksi lausuntoaan.

Outo lintu

Hyppypaikan ulkopuolella Duplantisia on hankala tunnistaa yhdeksi yleisurheilumaailman suurimmaksi lahjakkuudeksi.

Hän näyttää hontelolta poikaselta.

Ero on selvä, jos hänet näkee rinnakkain Lavillenien kanssa. Ranskalaisen kroppa on viimeisen päälle trimmattu. Yleisurheiluun vihkiytymätönkin tajuaa, että tuo mies on harjoitellut pitkään erittäin kovaa.

Lavillenie on hypännyt tänä vuonna 595, Duplantis kaksi senttiä vähemmän.

Lavillenie ei ole enää aivan vuoden 2014 tasolla. Silloin hän rikkoi seiväshypyn maailmanennätyksen lajin entisen suurmiehen Sergei Bubkan silmien alla Donetskissa. Rima jäi kannattimilleen lukemissa 616.

Lavillenien ura on loivassa laskussa, Duplantisin jyrkässä nousussa.

Valta vaihtuu vääjäämättä jonain päivänä. Mutta onko se päivä vielä 12. elokuuta 2018 Berliinissä?