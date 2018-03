Hyvän vireen löytäneen Lauri Markkasen peli näkyy ilmaiseksi televisiossa – Chicago Bulls on mukana NBA:n historiallisen hullunkurisessa taistelussa

Lauri Lehtinen Aamulehti

Olisitko valmis kannattamaan joukkuetta, jonka tavoitteena on hävitä otteluitaan jatkuvalla syötöllä?

Kahdeksan eri NBA-organisaation fanit ovat saaneet miettiä tätä kysymystä toden teolla kuluvan kauden aikana ja etenkin viime kuukausina.

Maailman parhaan koripallosarjan ykköspuheenaiheet eivät tällä hetkellä liity häviämiseen. Runkosarjan viimeinen neljännes on alkanut ja pudotuspelien alku häämöttää.

Uusiiko Golden State Warriors mestaruutensa? Kohtaako Warriors taas finaaleissa supertähti LeBron Jamesin johtaman Cleveland Cavaliersin? Mitä vapaaksi agentiksi pääsevä James tekee kesällä? Entäs haastajat Toronto Raptors, Houston Rockets ja Boston Celtics?

Ja niin edelleen.

Terrence Antonio James

NBA:n sarjataulukon peräpäässä muhii kuitenkin mielenkiintoinen – tai "mielenkiintoinen" – taisto. Sarjan kahdeksan viimeistä joukkuetta ovat voittaneet kukin 18–22 ottelua. Tilanteen tekee mielenkiintoiseksi se, että pudotuspeleistä putoavat 14 joukkuetta saavat kesällä käännetyssä järjestyksessä todennäköisyyden voittaa jonkin tulevan varaustilaisuuden kolmesta kärkivarauksesta.

Näitä 14 heikoimman joukkueen varausvuoroja kutsutaan lottery pickeiksi, arvontavuoroiksi.

Arvontajärjestelmä toimii niin, että runkosarjassa huonoiten pelannut joukkue saa parhaat saumat, sijalle 14 tullut joukkue kehnoimmat. Kolme kärkivarausta arvotaan näiden todennäköisyyksien mukaan, minkä jälkeen loput varaukset 4–30 jaetaan jäljelle jääneiden joukkueiden sijoituksista käännetyssä järjestyksessä. Pudotuspeleihin päässeet joukkueet saavat automaattisesti varausvuoronsa sijoituksensa mukaan.

Koska ensimmäisillä vuoroilla varataan useimmiten myös parhaat nuoret lupaukset, vuorot ovat haluttuja. Muun muassa kuuluisaan Sloan Sports Conferenceen vuonna 2012 tehty tutkimus osoitti, että kärkivaraukset hyödyttävät seurojaan niin urheilullisesti kuin taloudellisesti.

Ensi kesän varausikäluokkaa on kehuttu erittäin lahjakkaaksi. Isot pelaajat DeAndre Ayton ja Marvin Bagley sekä Slovenian EM-kultajoukkueessa loistanut Real Madridin Luka Doncic kuuluvat ennakoituun kärkijoukkoon.

Kisa kärkivarauksista on tällä kertaa historiallisen tasainen. Nykymuotoinen painotettu, arvontaan perustuva varausjärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1990 alkaen. NBA:n peräpäässä ei ole ollut yhtä tasaista kertaakaan tänä aikana.

Ehkäpä paras verrokki on kausi 1989–90 – ensimmäinen vuosi, kun nykyistä varausjärjestelmää käytettiin. Tuolloin NBA:n kuusi huonointa joukkuetta voittivat 17–23 ottelua eli huonoimman ja vähiten huonoimman ero oli kuusi voitettua ottelua. Lopulta New Jersey Nets varasi lahjakkaan sentterin Derrick Colemanin ensimmäisellä vuorolla.

Jos NBA:n runkosarja päättyisi nyt, kahdeksan joukkuetta olisi neljän voiton sisällä toisistaan.

Nuccio Dinuzzo

Markkanen pelannut oivan jakson

Tähän käännetyn sarjataulukon kärkipäähän kuuluvat myös Chicago Bulls ja Atlanta Hawks, jotka kohtaavat sunnuntai-iltana Suomen aikaa. Ottelu alkaa kello 21.30 ja ottelu on nähtävissä ilmaiseksi ja suorana JIM-kanavalta.

Bulls on tässä käännetyssä sarjataulukossa sijalla kahdeksan, sillä on 22 voittoa. Hawks on ottanut 20 voittoa samaisessa Idän konferenssissa.

Kummankin seuran toiminnassa on näkynyt se, että tappioita ei varsinaisesti vältellä. Joukkueet pelaavat parketilla täysillä, mutta jo entuudestaan kokemattomien joukkueiden nimekkäimmät pelaajat ovat saaneet jo viikkojen ajan selittämättömiä lepovuoroja. Atlanta on lepuuttanut esimerkiksi energialaituri Kent Bazemorea, Chicago konkarisentteri Robin Lopezia ja monipuolista Justin Holidayta.

Bulls on voittanut helmikuun alusta alkaen 14 pelistään neljä. Atlantan kilpakumppanin saldo on 5/15.

Curtis Compton

NBA:n johdon mitta on lähennellyt täyttä, mitä tulee peräpään joukkueiden toimintaan. Useiden uutisointien mukaan NBA varoitti Chicago Bullsia alkuviikosta, koska se lepuutti Lopezia ja Holidayta, joilla ei ole todettu minkäänlaisia fyysisiä vammoja. Bulls lupautui peluuttamaan kokeneimpia runkopelaajiaan useammin jatkossa.

Mikäli sama lepuutus toistuu, seuraa sanktioita.

Kun seurat ovat antaneet lepovuoroja pelaajilleen, muut ovat saaneet isompaa vastuuta. Chicago Bullsin suomalaistulokas Lauri Markkanen, 20, on pelannut viimeisen kuukauden ajan pääosin hyvää koripalloa. Bulls onkin viimeaikaisissa voitoissaan tarvinnut Markkaselta 20 pisteen iltaa.

HoNsU-kasvatin viimeisen kuukauden ottelukohtaiset keskiarvot NBA:ssa ovat 30,9 minuuttia, 12,8 pistettä, 7,2 levypalloa ja heittoprosentti 41,6.

Utahin Donovan Mitchell ja Philadelphian Ben Simmons ovat olleet runkosarjan kovimmat tulokkaat, mutta Markkanen on ollut myös uuden vuoden puolella aivan heidän kannoillaan. NBA.comin viimeisimmässä tulokaslistauksessa suomalainen oli kolmantena.

Koripallon NBA:n ottelu Chicago Bulls–Atlanta Hawks kello 21.30 alkaen sunnuntaina Suomen aikaa. Ilmaiskanava JIM ja Ruutu-palvelu näyttävät ottelun suorana lähetyksenä.