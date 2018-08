Huuhkajat nimetty Tampereelle – tähtivahti Hradecky toipumassa pelikuntoon

Vesa Laakso Aamulehti

Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva on nimennyt joukkueen syyskuun alussa pelattaviin Nations Leaguen otteluihin. Suomi kohtaa 8. syyskuuta Tampereella Ratinan stadionilla Unkarin ja Viron 11. syyskuuta Turussa.

Ilmoitetussa kokoonpanossa on mukana ykkösmaalivahti Lukas Hradecky, joka on ollut uudessa seurassaan Bayer Leverkusenissa sairasosastolla suusta leikatun kystan takia. Hradecky on palaamassa täysipainoisesti joukkueensa harjoituksiin ja toipumassa pelikuntoon, vaikka hän ei pelaakaan vielä tulevana viikonloppuna.

–Emme halua ottaa yhtään tarpeettomia riskejä Lukaksen kanssa, Leverkusen-luotsi Heiko Herrlich sanoi seuran verkkosivuilla.

Kotimaan pääsarjasta maajoukkueeseen mahtui kaksi KuPSin pelaaja: puolustaja Henri Toivomäki ja hyökkääjä Rasmus Karjalainen, joka on tehnyt tällä kaudella 14 maalia.

Kanerva täydentää joukkuetta vielä kahdella pelaajalla myöhemmin.