Huojentava uutinen Tappara-leiristä: paikalliskamppailussa kipeän osuman saanut kapteeni on pelikunnossa

Jari Perkiö Aamulehti

Lauantain huojentavin kiekkouutinen tuli puolenpäivän tienoissa, kun Tappara julkaisi kokoonpanonsa Jukurit-otteluun.

Edellisillan paikalliskamppailussa kipeän osuman saanut Jukka Peltola oli tutulla paikalla Jan-Mikael Järvisen ja Sebastian Revon vieressä.

Samalla varmistui, että tuskaisesti irvistellyt Tappara-kapteeni välttyi pahimmalta.

Sen sijaan hienoa kautta pelaava puolustaja Otso Rantakari puuttuu tänään Tapparan vahvuudesta.

Runkosarjaa dominoiva Kärpät on karannut jo omille teilleen, mutta toisesta sijasta käydään vielä tiukkaa kamppailua.

Tappara jahtaa tätä paikkaa tiukasti TPS:n vanavedessä. Turkulaisilla on nyt kolmen pisteen kaula.

Jukka Rautakorven piiskaama tamperelaisjoukkue puristi viikolla maukkaat jatkoaikavoitot JYPistä ja Ilveksestä. Tämän illan Jukurit-kamppailu on Suomen mestarille ennen kaikkea asennetesti.

Pyeongchangin olympiajoukkueeseen valitut Mikko Lehtonen ja Peltola esiintyvät tänään Hakametsän yleisölle viimeisen kerran ennen Etelä-Korean matkaa. Leijona-kaksikko on vahvuudessa vielä tiistaisessa vieraskamppailussa SaiPaa vastaan, kunnes odotettu olympiareissu alkaa.

Ilves on pakkoraossa

Ilves matkustaa tänään Poriin ja kohtaa Ässät huipputärkeässä kamppailussa. Ässät majailee sarjataulukossa Ilveksen jahtaamalla kymmenennellä sijalla. Kun eroa on seitsemän pistettä, tamperelaisvieraalla ei ole varaa hävitä tätä kamppailua. Ässien ja Ilveksen välissä on vielä tulikuuma HPK.

Ässät on ollut koko SM-liigan surkein nippu vuodenvaihteen jälkeen. Porilaisjoukkue on saanut yhdestätoista viime pelistään vain viisi pistettä, kun jakson toiseksi heikoin porukka Sport on kerännyt kymmenen.

Mikään ei ole muuttunut ainakaan parempaan suuntaan tammikuun puolivälin valmentajavaihdoksen jälkeen. Ässät on voittanut uuden luotsin Mikael Kotkaniemen johdolla vain yhden ottelun.

Niinpä Ässien lanseeraama slogan Iso.Paha.Mäki on muuttunut tammikuun aikana muotoon Pieni.Arka.Pelokas.

Ilveksen pitää iskeä tähän saumaan.

Kapteeni Tapio Laakso putosi perjantaina vahvuudesta aivotärähdyksen takia. Myös tehohyökkääjä Teemu Rautiainen on edelleen sivussa.

Niinpä puolustaja Valtteri Viljanen nousee toiseksi laituriksi Sami Sandellin johtamaan ketjuun. Toisella puolella hyökkää Teemu Lepaus.

Tapparan kokoonpano:

Tomas Zaborsky-Matti Järvinen-Kristian Kuusela

Jukka Peltola-Jan-Mikael Järvinen-Sebastian Repo

Joona Luoto-Otto Rauhala-Niko Ojamäki

Jere-Matias Alanen-Otto Mäkinen-Teemu Nurmi

Veli-Matti Vittasmäki-Valtteri Kemiläinen

Niko Mikkola-Mikko Lehtonen

Aleksi Elorinne-Aleksi Salonen

Toni Utunen

Dominik Hrachovina (Christian Heljanko)

Ilveksen kokoonpano:

Teemu Lepaus-Sami Sandell-Valtteri Viljanen

Eemeli Suomi-Arttu Ruotsalainen-Ville Meskanen

Otto Koivula-Juhani Tamminen-Julius Valtonen

Topias Haapanen-Joona Koppanen-Juho Liuksiala

Arto Laatikainen-Olli Vainio

Joe Piskula-Juuso Pulli

Jarkko Parikka-Mark Flood

Oskari Laaksonen

Riku Helenius (Antti Lehtonen)