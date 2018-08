Huntington on hyvässä iskussa: "Mikä vain on mahdollista"

Marita Lehtojoki

Seitsenottelija Maria Huntington otteli Kalevan kisoissa SM-kultaa ennätyspisteillään 5858 ja hänet valittiin Berliiniin. Vahingossa lajiksi merkittiin korkeushyppy, mutta selvitysten jälkeen valintasotku oikaistiin ja nyt hän on EM-kisoissa valmiina ottelemaan.

–Olen hyvässä iskussa. Kausi on näyttänyt sen, että minulla on oikeasti mahdollisuuksia.

–Olisin vuosi sitten sanonut, että 6000 pistettä on iso tavoite. Koska kehitystä on tullut, nyt ajattelen, että pääsisin arvokisoissa mahdollisimman hyvään sijoitukseen. Kausi on näyttänyt, että oikeasti on mahdollisuuksia mihin vain.

Viime syksynä iskenyt munuaistulehdus pani kysymään, mitä Huntington urheilulta haluaa, onko se ykkösasia.

–Tein periaatepäätöksen, että asiat tehdään urheilun ehdoilla. Moni asia on sen jälkeen loksahtanut paikoilleen.

Parhaiten Huntingtonille sopivat hyppylajit, sillä hän sanoo olevansa "räjähtävä" ja teknisesti taitava. Hänelle nimenomaan hyppylajit ovat pistelajeja.

–Tälle kaudelle valmentaja totesi, että mennään pää edellä, mikä tarkoittaa sitä, että menen kisoihin itseluottamuksella, enkä ajattele, että minun pitää onnistua. Ajattelen, että teen yhtä hyvän suorituksen kuin treeneissä, niin kaikki menee hyvin.