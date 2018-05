Huikea MM-trilleri ratkesi vasta voittomaalikisassa – Ruotsin valmentaja käänsi päänsä pois: "En uskaltanut katsoa"

Tapani Salo Kööpenhamina

Rikard Grönborg teki sen taas. Kesäkuussa 50 vuotta täyttävä ruotsalaisvalmentaja vei Tre Kronorin toisen kerran peräkkäin maailmanmestaruuteen.

Toinen MM-kulta varmistui 3–2-voitolla voittomaalikilpailussa Sveitsistä myöhään sunnuntai-iltana pelatussa MM-finaalissa.

Voittomaalin iski Filip Forsberg.

Grönborg kirjautui sisään Ruotsin jääkiekkohistorian sivuille. Hän on kautta aikain toinen valmentaja, joka on luotsannut Ruotsin kultaan kaksissa peräkkäisissä kisoissa.

Edellinen oli Conny Evensson, joka onnistui tuplassa 1991 ja 1992: Ensin Suomen MM-kisoissa ja heti perään Prahassa 1992, kun Ruotsi kaatoi Suomen loppuottelussa maalein 5–2.

Grönborg jännitti ankarasti rankkarikisan ratkaisuja.

–En uskaltanut katsoa, Grönborg myönsi.

SALVATORE DI NOLFI

Alpo Suhosen jalanjäljille?

Grönborg on saavuttanut valmentajana suunnilleen kaiken, mitä hän Euroopassa voi saavuttaa.

Seuraava askel voisi olla hyppy rapakon taakse NHL-valmentajaksi.

NHL:n toistaiseksi ainoat eurooppalaiset päävalmentajat olivat Alpo Suhonen ja Ivan Hlinka, jotka luotsasivat Chicagoa ja Pittsburghia kaudella 2000–2001.

Suhonen erosi terveyssyistä kesken ensimmäisen vuoden, Hlinka sai potkut kesken toisen kauden.

Lisäksi nykyisen Ukrainan alueella syntynyt, mutta 1-vuotiaana Kanadaan muuttanut Johnny Gottselig valmensi Chicago Blackhawksia 1944–1948.

Grönborg on asunut osan elämästään Pohjois-Amerikassa, joten hänellä on kieli hallussa ja hän tuntee paikallisen kulttuurin. Mahdollisuudet NHL-pestiin ovat olemassa,

–Uskon, että voisin tuoda joitain uusia ajatuksia NHL-valmennukseen, Grönborg vastasi, kun häneltä kysyttiin kiinnostusta lähteä rapakon taakse

Tietenkään Grönborgin oma halu ei riitä, tarvitaan myös NHL-seura, joka haluaa hänet palkata.

Ruotsilla on liki sata (96) pelaajaa NHL:ssä. Heistä löytyy nykyään joka kevät joukkueellinen laatupelaajia MM-kisoihin.

Ruotsi on yksi suosikeista joka kevät seuraavan vuosien ajan. Suomalaiset voivat vain katsella kateellisena ruotsalaisten huippupelaajien määrää.

Ossi Ahola

Sveitsi piristi

Sveitsi oli MM-kisojen piristysruiske. Patrick Fischer luotsasi joukkuettaan hyvin paljon Grönborgin tyylillä, suoraviivaisesti ja pohjoisamerikkalaisin opein.

Sveitsiläisten NHL-pelaajien määrä on koko ajan kasvanut. Tällä kaudella heitä oli 10 ja uusia lahjakkaita NHL-tason pelaajia on kasvamassa. Toinen juttu on, kiinnostaako heitä kaikkia lähteä NHL:ään. Sveitsissäkin tilipussit ovat pulleita, vaikka eivät sentään vedä vertoja NHL:n palkoille.

Nuoret NHL-pelurit Nico Hirschier (syntynyt 1999), Denis Malgin (1997), Kevin Fiala (1996), Timo Meier (1996) Mirco Müller (1995) ovat hyviä esimerkkejä sveitsiläisen juniorityön nykylaadusta.

Fiala, Meier ja Müller olivat mukana Tanskan kisojen hopearyhmässä.

Sveitsin nousun jatkuminen vaikuttaa väistämättömältä. Kovan ansiotason ja lyhyiden pelimatkojen takia Sveitsi kiinnostaa huippuvalmentajia ja huippupelaajia. Sekin on tae siitä, että Sveitsin asema maailman kiekkokartalla vahvistuu ja Leijonatkin saa varautua kireisiin kamppailuihin myös tulevaisuudessa.