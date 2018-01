Hölmistynyt Aleksander Barkov ei pystynyt vastustamaan kiusausta edes NHL:n tähdistöottelussa – vakuutti tähtipelaajan: "En tiennyt, miten pelata"

Lauri Lehtinen Aamulehti

Florida Panthersin Aleksander Barkov, 22, pelasi viikonloppuna uransa ensimmäisessä NHL:n tähdistöottelussa.

Tamperelaissentterin sulavat kädet ja hiotut taidot pääsivät oikeuksiinsa ja viikonloppu toikin rankkarimagian lisäksi kaksi syöttöpistettä sunnuntain kolmella kolmea vastaan pelatuissa tähdistöpeleissä.

Barkovin edustama Atlantin divisioonan joukkue päihitti välierissä Metropolien divisioonan joukkueen 7–4. Barkov keräsi syöttöpisteet ketjukaveriensa Jack Eichelin ja Auston Matthewsin maaleihin.

Finaalissa Tyynenmeren divisioonan joukkue oli vahvempi 5–2 ja suomalaishyökkääjäkin jäi pisteittä.

Välierissä ja finaaleissa keskiöön nousi kuitenkin Barkovin tehopisteiden ohi suomalaisen puolustuspelaaminen.

Tämän vuoden tähdistöpelissä voittajajoukkueen pelaajat jakoivat miljoonan dollarin palkkiorahan, mutta Pohjois-Amerikassa tähdistöpelit on useimmiten nähty viihteenä ja hauskanpitona, eikä etenkään tarkalle puolustamiselle ole ollut sijaa. Siitä on voinut saada jopa "pyyhkeitä" kanssapelaajilta.

Kun tähän yhtälöön lisättiin Barkov, yksi maailman parhaista puolustavista hyökkääjistä ja kova kilpailija, soppa oli valmis.

–Olen tottunut pelaamaan täysillä, oli kyse puolustamisesta tai hyökkäämisestä, Barkov kertoi Miami Sun-Sentinelin haastattelussa pelien päätyttyä.

–Täällä en tiennyt, miten pelata. Oli vaikeaa, mutta silti minulla oli todella hauskaa.

Barkovin luonne näkyi välieräottelussa Toronto-tähti Matthewsin osumassa. Barkov teki spesiaalinsa: takakarvasi, nosti pahaa aavistamattoman puolustajan (Noah Hanifin) mailaa ja riisti kiekon. Riiston jälkeen pieni siirto Eichelille, jolta siirto Matthewsille ja kiekko repussa.

Barkov steal, Matthews goal for the Atlantic Division: pic.twitter.com/K54WkR3X4Q — Cats On The Prowl (@Cats0ntheprowl) 28. tammikuuta 2018

Finaalissa Barkov pilasi Anaheim Ducksin ruotsalaishyökkääjän Rickard Rakellin aikeet. Rakell sai kiekon avopaikkaan kahdella yhtä vastaan -ylivoimahyökkäyksessä, mutta tamperelainen kiiti estämään laukauksen.

Barkov backcheck to stop a 2-on-1 chance: pic.twitter.com/NL0qHlxn2X — Cats On The Prowl (@Cats0ntheprowl) 28. tammikuuta 2018

Jack Eichel, ketjukaveri ja Buffalo Sabresin tähtipelaaja, ylisti pelien jälkeen suomalaista ja hänen puolustustaitojaan. Barkov pelasi "puolustajan" roolissa joukkueensa ainoassa triossa, joka koostui pelkistä hyökkääjistä.

–Onneksemme hän on kolmikkomme paras pelaaja puolustuspäässä. Hänellä on erittäin pitkä maila, hän lukee tilanteet hyvin ja on fiksu. Hän voittaa paljon kamppailuita, Eichel kehui Sun-Sentinelille.

Barkov ja Florida Panthers palaavat tähdistötauolta tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa. Panthers kohtaa tuolloin New York Islandersin vieraskaukalossa.