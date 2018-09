HJK höykytti RoPSia kärkiottelussa – mestaruus voi saada sinetin keskiviikkona Tampereella

Pekka Aalto Aamulehti

HJK on viittä vaille jalkapallon Suomen mestari. Helsinkiläiset kukistivat perjantain kärkiottelussa RoPSin 3–0 (1–0) ja karkasivat jo 12 pisteen karkumatkalle liigassa. Käytännössä mestaruus on jo selvä, kun sarjakakkosella RoPSilla on neljä peliä jäljellä.

Viimeinen sinetti HJK:n juhlille saatetaan nähdä keskiviikkona Tampereella, kun Ilves isännöi Klubia kello 18.30.

Perjantaina HJK kuritti RoPSia kolmella loistokkaalla laukauksella. Avausjaksolla Joao Klauss kasvatti kauden maalisaldonsa liigassa jo 19:ään, kun brassi nappasi Antti Okkosen harhasyötön, eteni ja kiskaisi etuyläkulmaan.

Toinen puolikas oli Klaussin kärkiparin Eetu Vertaisen näytöstä. Hän iski ensin RoPSin menetyksen jälkeen kovalla kudilla alakulmaan. Pelin lopussa Vertainen huudatti kotiyleisöä hienolla vapaapotkumaalilla. Ottelua seurasi Helsingissä 4021 katsojaa.