Valmentajan komennossa suomalaistrio on koko ajan jyrän alla, ainakin mielikuvaharjoittelussa – Mira Potkonen treenaa nyrkkeilyn EM-kisoihin jopa 11 kertaa viikossa

Ensin verryttely kiihtyvään tahtiin, jatkoksi kolme naista nyrkkeilee yhtä aikaa kehässä kuin varjoaan vastaan, ja vasta sitten trio alkaa takoa säkkiä ottelurytmiin, kolme minuuttia kerrallaan.

Elina Gustafssonin, Satu Lehtosen ja Mira Potkosen kädet käyvät tiuhaan naisten maajoukkueen valmentajan Maarit Teurosen komennossa.

Kaikesta näkee, kuinka harjoituksessa tavoitellaan tuloskuntoa ennen 5.–12. kesäkuuta Bulgarian Sofiassa pidettäviä EM-kisoja.

–Haemme menestystä kisoista hyvin motivoituneella kolmikolla. Kukapa tietää, koittaisiko vihdoin se päivä, kun Suomi voittaa naisten Euroopan mestaruuden, Teuronen uskaltaa unelmoida.

EM-kisatriolla on ainakin mielessä työnteon merkitys ja halu näyttää sitä.

EM-nyrkkeilyt

Suomen kisatrio

Mira Potkonen (Tampereen Voimailuseura) on 37-vuotias ja nyrkkeilee sarjassa 60 kiloa. Hän on saavuttanut olympia- ja MM-pronssia sekä EM-hopeaa ja EU-maiden mestaruuden. Lisäksi Potkosella on kolme EU-pronssia, viisi PM-kultaa ja peräti yhdeksän Suomen mestaruutta. Nokialla asuvalla Potkosella on takanaan 215 ottelua. Useita kansainvälisten turnausten voittoja Tammerin lisäksi. Potkonen aloitti nyrkkeilyn vuonna 2008.

Satu Lehtonen (Akaan Isku) on 32-vuotias vasuri. Osa-aikainen vahtimestari Kanta-Hämeen keskussairaalassa ottelee sarjassa 48 kiloa. Lehtonen on voittanut kaksi PM-kultaa ja viisi SM-titteliä. Hän aloitti nyrkkeilyn vuonna 2012.

Elina Gustafsson (Tampereen Voimailuseura) on 26-vuotias nyrkkeilijä. Hän on voittanut MM-pronssia sarjassa 69 kiloa. Tähän sarjaan pääsy Tokion olympiakisoihin tavoitteena. Kolme PM- ja neljä SM-kultaa. Tammerin ohella muita kansainvälisten turnausten voittoja.

Lehtosen sarjassa on EM-kisoissa 15, Potkosen 20 ja Gustafssonin painoluokassa 16 kilpailijaa. Potkosen sarjassa mestarille voi tulla viisi ottelua.