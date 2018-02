Hevoset, koirat ja moottoritkin yhteen? Teivon uudesta raviradasta voisi saada vapaa-ajankeskuksen – "Yritykselle tilaa päivisin"

Sari Torvinen

Hyvältä näyttää. Nyt ei puutu enää kuin muutama pikku juttu, kuten raha ja pari kuolematonta ideaa. Tampereen ja Ylöjärven rajalla sijaitseva Teivon ravirata on saanut päättäjiltä arvoisansa uuden paikan. Se on piirretty Kolmenkulmaan, eli Läntisen kehätien ja Porintien liepeille. Uuteen ravikeskukseen on helppo mennä ja se on lähellä. Raviradan nykyiselle paikalle rakennetaan asuntoja.

Asmo Raimoaho

Uudesta raviradasta kannattaa suunnitella heti enemmän kuin vain ravirata. Tampereen seutu on kasvavaa aluetta, joten se voisi elättää uuden ratsastuskeskuksen maneeseineen. Islanninhevosväki voisi nyt uusia yrityksensä saada oma rata alueelle. Koiraharrastajat tekevätkin yhteistyötä Teivon kanssa, samoin moottoriurheilu puuhaa jo muutaman tapahtuman verran Teivossa. Entä muut liikuntamuodot? Ei tekisi pahaa, jos kaupunkilaiset näkisivät joskus oravaa isompia eläimiä.

Huono puoli on, että kaikkien lajien harrastajat ovat karvoihin ja moottoriöljyyn katsomatta Suomessa tyhjätaskuja. Köyhä on kansamme ja siksi jää, kuten lauletaan.

Teivon toimitusjohtaja Päivi Lehtosella on innostusta ja tarmoa. Hän miettii voisiko raviradan katsomossa olla mahdollisuuksia jollekin yritysyhteistyölle. Päivällä katsomo on tyhjä. Radalla ja talleilla toki treenataan.

Katsomo radan keskelle?

Uutta ravikeskusta suunnitellessa pitää unohtaa millaisia raviradat ovat nykyään. Katsomo voisi olla vaikka raviradan keskellä, kuten Lehtonen kertoo uudelle laukkaradalla Englannissa olevan. Teivon hallituksen puheenjohtaja Matti Mahlamäki maalaili jo aiemmin, mitä jos raviradalla ei olisi edes katsomoa. Pelaajat viihtyvät ruutujensa äärillä kotonaan tai etäpelipisteissä. Kaikkien ei tarvitsekaan tulla radalle asti.

Hevonen on näyttävä eläin, joten uusi katsomo varmasti hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia ja näyttää videoita ja kuvaa. Lehtosen sanoja lainaten: elämyksiä muillekin kuin pelaajille.

Elias Lahtinen

Tallit kunnan tontille radan viereen

Nyt on keskusteltu, että tallit rakennettaisiin raviradan viereen Ylöjärven kunnan tontille ja hallintaan. Hevostallit eivät ole ihan kaupungin ydinbisnestä, mutta toki siellä kiinteistöjen ylläpito ja vuokraaminen hallitaan. Muistakaa vain sitten tilojen hinnoittelussa, että hevosurheilussa monta kertaa se tallinpitäjä on kaikista köyhin.

Vuorentaustan asukkaat käyvät varmasti mittaamassa ääniaaltoja. Ravit kuulutetaan ja rata valaistaan. Nykytekniikalla nekin haitat ovat minimoitavissa. Suomalaisen talven pimeydessä raviradan valaistus on ehkä vain hyvä lisä.

Tampereen hevosklinikalla on Teivossa nyt uudet upeat tilat. Kyseessä on yksityinen yritys ja sen kiinteistö. Toivottavasti klinikan sijainnille löytyy ratkaisu, sillä eläinlääkärikeskuksen sijainti radan vieressä hyödyttää hevosurheilua.

Jukka Vuokola

Kesäkuun aikana päätös

Uuden radan rakentaminen selviää kesäkuun aikana. Riisuttu katsomo ratoineen onnistuu nyt näköpiirissä olevalla rahoituksella. Silloin lisätilat vaikkapa kuninkuusraveja varten hoidetaan teltoilla. Hippoksen vuosittaiset investointituet on tarkoitus koota uuteen investointiin. Nykyisen raviradan maa-alue on Ylöjärven ja se saa uusista asunnoista tuloja. Vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2035.

Lehtosen mukaan kumppani on kuitenkin tarpeen. Lisäksi Teivo tarvitsisi lisää ravipäiviä. "Varsinkin kun uutta tehdään, niin nykinen 45 päivää on naurettavan vähän". sanoo Lehtonen. 60 ravipäivää olisi jo hyvä, mutta se tarkoittaa jo jotain muiden Suomen raviratojen kilpailupäiville.

Raviratojen rahoitus on nykyään melkein kuin maanviljelyä. Kotitilalla touhutaan kaikenlaista, ja raha kiertää ison käden kautta ja palaa tukina, jotka on kuitenkin omalla työllä tehty. Maanviljelijä saa maataloustukia. Raviurheilu taas saa rahaa totossa pelattujen eurojen mukaan. Veikkaus pyörittää nykyään pelejä ja lopulta sisäministeriö päättää kenelle ja paljonko rahaa annetaan.

Tilanne on radoille uusi, ja ne harjoittelevat vielä toimintatapoja. Pelieuroista maksettavista tuista ei rahoiteta ratojen markkinointia, joten omaa rahaa on pakko loihtia. Omia sponsoreita pitäisi saada. Ravintolatoiminnalla ansaitaan, mutta milloin ja miten ne vaikuttavat tukiin.