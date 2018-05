Hero Mali oli Leijonien ilon ja työn sankari – seitsemän viikon MM-rupeamalla tarvittiin miestä, joka sai hymyn naamalle

Harri Laiho Herning

–Kuinka huonosti nyt menee, kun mua pyydetään mediaan, hä? virnuili Suomen fysiikkavalmentaja ja fysioterapeutti Hero Mali.

Hän osoitti kysymyksensä ohi kulkevalle Olli Palolalle. Palola virnuili takaisin ja huikkasi "työn kantavan hedelmää".

Työtä Malilla ja monella muullakin alkoi tosiaan olla jo takana päivää ennen kuin ne tältä keväältä päättyivät.

Kevään ensimmäisestä leiristä alkaen MM-projektissa olivat mukana seitsemän pelaajaa, kaikki valmentajat Mikko Mannerta lukuun ottamatta sekä koko johto- ja huoltoryhmä.

Se tarkoitti sellaista seitsemän viikon rupeamaa.

Samoja naamoja, samoja tarinoita. Joka toinen päivä harjoiteltiin tai levättiin, joka toinen päivä pelattiin. Vaikka voittoja tuli, kaikilla ei voi olla aina hyvä päivä.

Silloin tarvittiin Hero Malia. Torstaina 43 vuotta täyttäneen Malin hommaan kuului MM-kisoissa myös huoltajien auttaminen, mutta hänen yhtenä tärkeänä tehtävänään oli ilmapiirin aistiminen, fiiliksen nostatus ja pelaajien tukeminen.

Banaanipyramideja

SM-kultaa ja nuorten maailmanmestaruuden Malin kanssa voittanut Karri Kivi on luonnehtinut miestä yhdellä sanalla: psykologi.

–Joka päivä käytetään kaikki mahdolliset keinot, joilla saadaan hymy jokaisen naamalle, Mali sanoo.

Hän voi rakennella banaanipyramideja tai kirjoitella banaaneista tai patukoista sopivia tekstejä, kuten vaikka Fin win (Suomi voittaa). Malin mukaan asiat tulevat hatusta tilanteiden ja persoonien kautta.

–Kun kulkee, ei tarvita mitään ekstrahassutteluja. Ja silloin saa asioista vielä hauskempaa, kun itsellekin jää enemmän virtaa hassutteluille.

Kuusi viikkoa Leijonien kevättä kulkenut sekä Malin kanssa jo Jokereissa ja olympiajoukkueessa tutuksi tullut hyökkääjä Marko Anttila tosin väittää, ettei fysiikkamiehen tarvitse ekstrakonsteihin turvautua.

–Hero saa hymyn naamalle ihan omalla fyysisellä olemuksellaan. Onhan se aina yhtä hauskaa, kun hän ilmestyy hyväntuulisena koppiin nahkalakki päässään.

Ei väsymystä

Ei Mali toki mikään hupiukko ole. Hän on piinkova ammattilainen, jolle myös ex-suojatit soittelevat niin fysiikka-asioissa kuin tukea kaivatessaan.

MM-kisoissa hän piti kokoonpanon ulkopuolisia pelaajia kunnossa ja valmiudessa. Muuten fysiikkavalmentamista ei enää tässä vaiheessa paljon tarvittu

–Täällä teemme lähinnä palauttavia harjoitteita ja töitä liikkuvuuksien kanssa. Emme ole sähisseet kuin päivällä pelattua USA-peliä ennen. Silloin piti saada koneet heti aamulla käyntiin.

Huollon apuna työpäivät venyivät kuitenkin parhaimmillaan 16-tuntisiksi. Mali ei myönnä, että urakka olisi painanut. Fyysisesti ei hänen mukaansa painanut yhtään pelaajaakaan.

–Jos jossain pelissä pelaajat näyttivät väsyneeltä, se johtui henkisestä puolesta. Se on niin pienestä kiinni, että jos annat prosentinkin siimaa, ajoitukset ja kaikki menevät uusiksi.

Ossi Ahola

Ylpeä Savinaisesta

MM-kisoissa ei tarvitse myöskään katsoa ammattilaisten perään sen enempää palautteluissa kuin ravintoasioissakaan. Jopa Veli-Matti Savinainen syö jo aamiaisen, toisin kuin takavuosina Ässissä.

–Olen aika ylpeä Savinaisesta! Ennen häntä piti aina vähän potkia. Kun häneltä nyt kysyy, miten olet harjoitellut, vastaukset tulevat kuin apteekin hyllyltä. Eikä hän niitä keksi, vaan on oikeasti tehnyt, mitä sanoo.

Kymmenen vuotta ammattilaisjääkiekossa mukana ollut Mali on nähnyt sukupolvenvaihdoksen, joka on tuonut mukanaan lisää urheilullisuutta. Hän näkee tilastoistaan, miten rasvaprosentit ja painot ovat yhä paremmin kohdallaan.

Punttitulokset ovat Malin mukaan jopa laskeneet, mutta nopeusominaisuudet nousseet.

–Huiput vetävät samoihin vauhteihin kuin vaikka Tomas Zaborsky jo aikoinaan, mutta peräpää on ottanut kärkeä kiinni. Hitaita ei enää ole paljon.

MM-kisoissa Mali on päässyt ensi kertaa työskentelemään NHL-miesten kanssa. Hän ei pidä eroa ihmeellisenä.

–Huiput ovat huippuja sarjasta riippumatta. Kyllä olympiajoukkueessakin esimerkiksi Jukka Peltola oli kovassa kunnossa.

Urheilullista lahjakkuutta NHL-miehistä toki löytyy. Mali kertoo esimerkin Jokereissa ohjelmassa olevasta yhden jalan hyppytreenistä. Niihin tottunut Tommi Kivistö ponkaisi Herningissä yhdellä jalalla 90-senttisen laatikon päälle.

Sebastian Aho teki saman perässä, vaikkei ollut koskaan aiemmin kyseistä harjoitusta tehnyt.

–Voin sanoa, että se 90 senttiä on paljon. "Sepe" olisi hypännyt varmaan 120-senttisenkin boksin päälle, mutta en antanut.

Viikon loma

Mali ei saanut joukkueelta toivomaansa synttärilahjaa. Kahden nuorten maailmanmestaruuden seuraksi ei ainakaan vielä tullut ensimmäistä aikuisten maailmanmestaruutta.

MM-projekti yhdistettynä Jokereihin ja olympiajoukkueeseen tekivät pitkien työpäivien kaudesta muutenkin pitkän. Kun Suomi matkustaa perjantaina Tanskasta kotiin, se on Malin kauden 56. lento.

–Vaimo joskus alkoi puhua palkastani, että oletko laskenut, paljonko on tuntiliksa. Vastasin, että älä tuollaisia mieti. Jos on kivaa, silloin on kivaa, eikä lasketa tunteja!

–Voittaminen ja jätkien kanssa hengaaminen on vain niin kivaa. En ole ottanut sitä työnä.

Olympiamatkan jälkeen Mali lähti heti seuraavana päivänä Jokerien reissulle. Siitä tuli kotona sanomista, kun kassi lojui yli viikon olohuoneen lattialla purkamatta.

Mali lupaa, ettei MM-kisojen jälkeen tapahdu samaa. Koko ensi viikon hän aikoo pitää lomaa ennen kuin ottaa Jokerien treeniryhmän haltuunsa.

–Pitää minun tosin loman suunnitella MM-kisoissa olleiden Jokerien pelaajien ohjelmat. Tähän MM-kisojen päättymisen ja Jokerien kauden alkamiseen jää aika lyhyt väli.

Eikä Mali malta koko viikkoa kotona pysyä. Lentokone kutsuu jälleen.

–Olen muutaman päivän kotona ja sitten lähdemme Kuparisen Matin ja muutaman muun Porin jätkän kanssa pienelle kaupunkilomalle. Siellä ei puhuta jääkiekosta.