Henri Johansson taas KrP:n tehomiehenä – iski neljä maalia Kooveen verkkoon: "Pystymme juoksemaan monelta vastustajalta jalat alta"

Juha Aaltonen

Henri Johansson teki neljä maalia, kun KrP kaatoi karsijan paikalla jatkavan Kooveen 10–7. Kaikkiaan KrP:n ykköskenttä teki yhdeksän maalia.

–Yleensä olemme löytäneet ratkaisijoita monesta kentästä tällä kaudella, mutta nyt oltiin yhden kentän joukkue. Koovee teki pelaamisen vaikeaksi, mutta ykkösemme oli heille liikaa, sanoi KrP:n päävalmentaja Jarmo Härmä.

Peräti 10 vuotta on kulunut siitä, kun Johansson voitti toisen salibandyliigan hopeansa Classicissa. Menossa on yhdeksäs kausi KrP:ssa ja vasta nyt joukkue on sen verran hyvä, että mitali on realistinen tavoite, miksei mestaruuskin.

–KrP:ssa tosiaan on pelattu monena kautena jämäsijoista ja on oltu syvällä, mutta siitä on noustu. Joukkue pysyi viime kauden jälkeen koossa ja saimme hyviä vahvistuksia, Johansson sanoi.Johansson ja Härmä korostavat fysiikkavalmentaja Markku Köykän panosta kuluvan kauden menestyksessä.

–Pystymme nykyisin juoksemaan monelta vastustajalta jalat alta, Johansson vakuutti.

Eriika Ahopelto/Aamulehti

KrP nousi liigaan kaudeksi 2008–2009. Sen jälkeen se on neljä kertaa säilyttänyt sarjapaikkansa karsinnoissa, viimeksi keväällä 2016. Kolme kertaa kausi on päättynyt tappioon pudotuspelien avauskierroksella.

Vasta viime kaudella se voitti ensimmäisen pudotuspelien ottelunsa.

–Tänään meillä oli heikompi peli, mutta kokonaisuutena tällä kaudella on ollut tekemisen meininki aivan toisella tasolla kuin ennen. Pudotuspeleihin lähdetään sillä mielellä, että mestaruus on tavoite, Johansson sanoi.

Johanssonin neljäs maali oli 499:s runkosarjassa. Keskiviikkona Kuopiossa on sitten juhlamaalin vuoro, Johansson on kuuden ottelun maaliputkessa ja voitto oli KrP:lle kuudes putkeen.Johansson on jäänyt pisteittä vain neljässä ottelussa tällä kaudella, edellisen kerran joulukuun alussa. Edellisen kerran hän jäi ilman maalia 12. joulukuuta, kun KrP hävisi Indiansille.

Johansson on tällä kaudella saanut tukea enemmän kuin yleensä. Toiseksi paras maalintekijä on 19 osuman Valtteri Viitakoski, hän ei nyt pelannut jumiuduttuaan Amsterdamin lentokentälle paluumatkalla MM-karsinnoista, niissä hän edusti Kanadaa.

Eriika Ahopelto/Aamulehti

Ykköskentän Jere Oksanen teki kauden 18. ja Joni Henttonen kauden 16. maalinsa. Myös kentällisen puolustaja Morics Krumins teki 16. maalinsa.

Koovee voitti pronssia 2012, mutta sen jälkeen on ollut hiljaisempaa. Viime kaudella se jäi ensimmäisen kerran KrP:n taakse taulukossa ja sama toistuu taas. Viimeisistä 11 ottelusta on vain yksi voitto.