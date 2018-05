Heiskasella on aina lupa nousta – "Kenenkään ei tarvitse ainakaan pelitavan takia murjottaa"

Harri Laiho

Hyvät pelaajat parantavat, kun pelit kovenevat.

Vasta 18-vuotias Miro Heiskanen on noussut koko ajan isompaan rooliin Leijonien puolustuksessa. MM-kisoissa Heiskasen pelissä on ollut myös tasapainoisuutta.

Aina ei voi nousta kiekon kanssa alhaalta ylös niin hanakasti kuin Liigassa.

–Aina on kyllä lupa nousta, kun on paikka. Täällä on vain hieman vähemmän tilaa kuin Liigassa. Joskus pitää antaa ykkössyöttö nopeammin, koska vastustajat tulevat niin lujaa päälle.

Taitavalle puolustajalle Leijonien rohkeus kuitenkin sopii. Hän näkee sen sopivan koko jengille.

–Kenenkään ei tarvitse ainakaan pelitavan takia murjottaa.

–Onhan se tosi kiva, kun ei tarvitse turhaa miettiä ja arastella, vaan voi pelata vapaasti ja rohkeasti. Sitä on varmasti kiva katsoakin.

Dallasin ensimmäisen kierroksen varaus on saanut MM-kisoissa ottaa tuntumaa myös tuleviin NHL-vastustajiin. Kanada-pelissä Connor McDavid pyyhkäisi häikäisevällä nopeudellaan suomalaisen ohi.

–McDavid on ollut vaikein vastustaja. Mutta on täällä muutenkin taitavia pelaajia, joilla on oveluutta karvauksissa. Siksi pitää olla hereillä.

Hereillä pitää olla myös torstaina.

Leijonat kohtaa puolivälierässä Sveitsin. Miten joukkue pitää huolen siitä, että ennakolta heikompaa vastustajaa vastaan lähdetään niin kuin Kanadaa ja USA:ta vastaan, eikä niin kuin Tanskaa ja Saksaa vastaan?

–Meidän pitää valmistautua hyvin ja lähteä pelaamaan samalla tavalla kuin jenkkejä ja kanadalaisia vastaan. Parasta peliämme me lähdemme hakemaan.