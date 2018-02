Heikkinen nielaisi: "Vähän karmivalta tuntuu, jos joudun tuohon sprinttiä hiihtämään"

Kaija Yliniemi Pyeongchang, STT

Matti Heikkinen nielaisi, kun puhe kääntyi niin sanotun normiviestin jälkeen pariviestiin. Se on Pyeongchangin talviolympialaisten ohjelmassa seuraava hiihtomatka. Keskiviikon kisa hiihdetään vapaalla hiihtotavalla.

– Vähän karmivalta se tuntuu, jos minä joudun tuohon sprinttiä hiihtämään. Mutta välillä elämässä, urheiluelämässä, voi olla karmivia asioita, Heikkinen tuumasi.

Joukkue aikoi pitää sunnuntaina palaverin pariviestin valinnoista. Yksi mahdollinen pari on Heikkinen–Ristomatti Hakola, jos lievää flunssaa sairastava Hakola toipuu kisakuntoon.

Heikkisen mukaan pariviestispekulaation avainasia on, pystyisikö hän antamaan jotain joukkueelle pariviestissä. Heikkinen ei ole olympialaduilla toivomassaan iskussa, mutta hiihtää silti kisojen edetessä paremmin ja paremmin.

Pariviestin miesten joukkueen puntarointia johtaa sprinttivalmentaja Olli Ohtonen, ja muu valmennusjohto sparraa. Naisten pariviestin kokoonpanoa puidaan päävalmentaja Reijo Jylhän johdolla.

Kaksi pronssia jo hiihtänyt Krista Pärmäkoski on kiinnostunut hiihtämään pariviestinkin, mutta kuka on hänen parinsa? Ampumahiihtäjä Mari Laukkanen on yhä kaavailuissa, vaikka hänen tilanteensa on Pyeongchangissa henkisesti hankala. Oman lajin henkilökohtaiset kilpailut menivät vihkoon, ja niistä toipuminen vaatii osansa.

Maastohiihdon pariviestiä edeltävänä päivänä tiistaina on vielä ampumahiihdon sekaviesti, ja Laukkanen lienee siinä joukkueessa.