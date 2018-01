Heikensikö tämä linjaus suomalaisen jalkapallon kehitystä? Palloliiton johdon jättävä Markku Lehtola: "Ehkä menimme liiallisuuksiin"

Mikko Gynther Aamulehti

Markku Lehtola jättää paikkansa Palloliiton varapuheenjohtajana viikonloppuna. Hän muistelee, missä asioissa Palloliitto on hänen aikanaan onnistunut, mikä on mennyt pieleen ja mikä on tärkeää lähivuosina.

Mikä onnistui: Talous saatiin kuntoon

"Palloliiton talouden merkittävä paraneminen lämmittää mieltä. Paneuduin siihen alkuvaiheessa erityisesti. Liiton taloudellinen tulos oli ollut useampana vuonna peräkkäin tappiollinen. Oma pääoma oli negatiivinen 200 000–300 000 euroa. Pelivaraa ei ollut. Järkevöitimme päätöksiä ja seurasimme tarkasti kuluja. Saimme myös hyviä yhteistyökumppaneita. Yleisötulot ja Uefan ja Fifan tuet ovat kasvaneet, mutta esimerkiksi lisenssimaksujen korotukset ovat olleet maltillisia. Sitä kautta taloutta ei parannettu. Nyt liitto on tehnyt positiivisia tuloksia ja oma pääoma on miljoonan euron paikkeilla.

Olosuhteet ovat kohentuneet. Tekonurmien määrä on kasvanut varapuheenjohtaja-aikanani 43:sta noin 350:een, eli kasvu on ollut todella reipasta. Ne luovat pohjaa sille, että tulevaisuudessa Suomestakin on aiempaa helpompi nousta huipulle. Suomen oloissa tekonurmikentät ovat välttämättömiä. Lisäksi eri puolilla Suomea on käynnissä stadionhankkeita.

Sarjajärjestelmän uudistuksesta tuli aluksi kritiikkiäkin, mutta aika kattavasti on oltu sitä mieltä, että muutos on ollut hyvä."

Mikä epäonnistui: Oma viestintä tökkii

"Pettymys on ollut se, että miesten A-maajoukkue ei ole päässyt arvokisoihin. Roy Hodgsonin aikana se oli jo lähellä. Ehkä menimme Kaikki pelaa -systeemissä liiallisuuksiin. Vaikuttiko se palaajakehitykseen? Se voi olla yksi syy. Matkan varrella muutimme käytäntöjä siihen suuntaan, että emme tulkinneet Kaikki pelaa -systeemiä liian tiukasti ja kirjaimellisesti – kuitenkin niin, että sen perusidea säilyi. Kyse oli kilpailun palauttamisesta ja siitä, että nuoret pääsivät pelaamaan enemmän oman tason vastustajia vastaan.

Emme ole onnistuneet henkilökohtaisesti asettamassani tavoitteessa, että jalkapallo nousisi Suomessa ykköslajin asemaan, kuten lähes koko muualla maailmassa on.

Emme ole onnistuneet viestinnässä ja suhteessa mediaan. Emme ole osanneet viestiä asioita oikein ja tuoda omaa kantaamme tarpeeksi hyvin esiin. Olemme saaneet sen takia perusteetontakin kritiikkiä, kun emme ole osanneet tuoda omaa näkökantaamme esiin. Suomen cupin uudistus ja sarjajärjestelmän uudistus ovat siitä esimerkkejä."

Tärkeää jatkossa: Liitto tuotava nykyaikaan

"Seurojen Palloliitto -hankkeen tärkein asia on se, että saamme yhden ja yhtenäisen Palloliiton, jolla on yksi ja yhteinen henkilökunta koko maassa. Piirien henkilökunta siirtyy liiton palvelukseen. Se yhtenäistää käytännöt ja sitä kautta saamme keskitettyä toimintoja ja saamme hallinnosta väkeä kentän toimintaan ja seurojen palveluun. Kyse on 30 henkilötyövuoden parannuksesta seurojen suuntaan ja seurojen palveluun. Suuri osa siitä menee pelaajakehitykseen.

Lisäksi luovumme kaksivaiheisesta hallinnosta, jossa piirit toimivat välikätenä. Seurat pääsevät suoraan valitsemaan puheenjohtajat ja edustajat liiton elimissä. Suora demokratia lisääntyy ja seurojen vaikutusmahdollisuus kasvaa.

On tutkittu, että mielikuva suomalaisesta jalkapallosta on, että olemme vanhakantainen ja jäykkä liitto. Sekin tuo tarvetta uudistua. Tarkoitus on saada modernimpi toimintatapa liittoon. Tarkoitus on tuoda maksimikaudet, että johtavissa elimissä on riittävästi kiertoa. Sitä pyritään helpottamaan, että pätevät henkilöt pääsevät nopeammin luottamustehtäviin. Koin, että tässä on hyvä tilaisuus toimia sen periaatteen mukaisesti ja jäädä pois."