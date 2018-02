Harri Kirvesniemeä valmentanut suomalaisasiantuntija avaa tykkihiihtäjä Johannes Kläbon salaisuudet – monta yhdistävää tekijää Petter Northugiin

Jorma Manninen

Norjalaislehdet kuvaavat uutta hiihtokomeettaansa Johannes Kläboa, 21, wonderboyksi, ihmepojaksi. Hiihtoa seuraavat tahot ovat ällistyneitä 21-vuotiaan nuorukaisen ilmiömäisistä hiihdoista. Norjalaisilla on jo nyt käsitys, että Kläbo on nostanut hiihdon aivan uudelle tasolle.

On mielenkiintoista todeta, että Johannes Kläbon ja suomalaisen hiihtolegendan ja entisen valmennettavani Harri Kirvesniemen välillä on paljonkin yhteisiä piirteitä. Harri sai ensimmäiset suksensa 3-vuotiaana, Johannes jo vuotta nuorempana. Molemmat suorastaan kuluttivat välineitään niin laduilla, mäissä kuin hyppyreissä.

Kummankin lähiympäristöstä löytyi tukea ja kannustusta. Harrin isä oli itsekin aktiivihiihtäjä, Johanneksen äidillä kerrotaan olevan myös kilpataustaa. Taustajoukoista on isoisä, Kåre Hösflot, ollut koko ajan mukana. Hän on toiminut muun muassa Etelä-Trondelagin aluevalmentajana. Ajan myötä isoisästä on tullut myös henkilökohtainen valmentaja, todellinen luottomies.

Harri liikkui lapsuudessa hyvin monipuolisesti. Kläbolle valikoitui jalkapallo ykköslajiksi. Päiväkaudet hän viihtyi pallon parissa ja hänen haaveenaan oli tulla jalkapallotähdeksi.

Käännekohta

Vuonna 2009, Liberecin MM-hiihtojen aikoihin tapahtui jotain, joka vaikutti nuoreen Johannekseen. Hänen mielenkiintonsa suuntautui hiihtoon. Syynä olivat Ola Hattestad ja Petter Northug, jotka noissa kisoissa tekivät läpimurtonsa maailman hiihtoeliittiin. Heistä tuli Johannekselle esikuvia.

Varsinkin Northug oli hänen suuri innoittajansa. Enemmän kuin ehkä menestys, Johannekseen teki suuren vaikutuksen tapa millä Northug teki ratkaisuja. "Näin miten raakaa, mutta hauskaa hiihto voi olla. Innostuin ennen kaikkea hiihdon taktisista ratkaisuista. Kilpailun voi voittaa monella tavalla. Petter on inspiroi minua taktikoinnillaan, nykäisyillään ja kireillään.”

Aika erikoisia, jopa enteellisiä näkemyksiä 12-vuotiaalta pojalta!

Kuten Northug, oli Kläbo myös pienikasvuinen teini-iässä. 14- vuotiaana hänellä oli pituutta 162 cm. Myös Kirvesniemi oli monia ikäisiään pienempi ja hintelämpi, 13-vuotiaana pituutta 167 cm ja painoa 48 kg. Hapenkuljetusverkosto oli molemmilla pojilla optimaalinen, mutta se ei riittänyt vielä kilpailussa isompien poikien kanssa.

Jukka Ritola

Kläbon mottona oli isän kertoman mukaan, että jos aikoo voittaa isommat, täytyy paiskia enemmän töitä, ja haluta enemmän. Pienen kokonsa takia hän ei tässä vaiheessa yltänyt saavutuksiin, kuten ei Harrikaan. Mutta hän keskittyi harjoitteluun, erityisesti hiihdon tekniikkaan.

Hän saattoi hioa monet kerrat jotakin yksityiskohtaa ennen kuin oli tyytyväinen. Ensimmäisten harjoitusvuosien aikana ei kehitys ollut kummoista. Muutamien heikkojen vuosien jälkeen hän alkoi ottaa suuria askelia ja voitti 18-vuotiaana Norjan juniorimestaruuden.

Kirvesniemen kehitys kulki samoja latuja. Hänkin voitti ensimmäisen Suomen mestaruutensa hiihdossa 18-vuotiaiden sarjassa.

Aamuviideltä ladulle

Jo varhain Kläbolle valkeni, että hän halusi juuri isoisänsä valmentajakseen.

–Hän tuntee minut hyvin, tietää mitä tekee, ja luottamussuhde on kunnossa. Tämä on hyvin tärkeää. Isoisä on vienyt minua harjoituksiin ja tärkeintä on, että hän on aina uskonut minun mahdollisuuksiini, Johannes Kläbo sanoo.

Toki isänkin tuki on ollut tärkeää, mutta isoisällä on ollut pojanpojalleen aina aikaa.

–Hän on minulle kaikki kaikessa. Yhteistyömme sujuu uskomattoman hyvin. Yhdessä toteutamme suunnitelmamme. Hän on valtavan hyvä järjestelemään ja yksinkertaistamaan asiat minulle.

Jussi Leinonen

Kläbo yrittää tehdä asiat mahdollisimman hyvin: harjoitella hyvin, syödä ja nukkua: 8 tuntia yössä, yksi tunti päivällä, välttää alkoholia.

–Teemme työtä pitkäjännitteisesti, ei impulsiivisesti. Täytyy toimia tehokkaasti.

Esimerkki kertoo tiukasta työmoraalista. Alkukauden tärkeissä hiihtoharjoituksissa hän harmistui siitä, että lyhyellä lumetetulla lenkillä oli liikaa väkeä, vaikka hän aloitti treenin jo seitsemältä aamulla.

Seuraavina aamuina hän aloitti jo viideltä ja pääsi tekemään harjoitukset rauhassa suunnitelmansa mukaisesti.

Mielikuvillla lisää vauhtia

Kläbon tarkemmat harjoitustiedot eivät tietenkään ole julkisuuteen saatavissa, mutta jotain on kuitenkin tiedossa. Kesällä harjoitus koostuu eniten harjoittelusta, joka meillä vastaa lähinnä anaerobisen kynnyksen aluetta.

–Talven lähestyessä alan vääntää kilpailijaruuveja kireämmälle. Lisävauhtia saan helposti, kun ajattelen, että venäläinen tai ruotsalainen on selkäni takana, ja minun pitää päästä häntä pakoon. Käytän muutenkin aikaa kuvitteelliseen kilpailijani näkemiseen harjoituksissa. Se on minulle tärkeä valmistautumismetodi.

Vuosien mittaan Kläbon harjoitussuunnitelmaan on tehty hyvin vähän muutoksia.

–Jos pitää suunnitelmaansa hyvänä, niin pitää seurata sitä, eikä saa antaa toisten vaikuttaa. Yritän olla aina hyökkäävällä puolella ja olla pelkäämättä uusien asioiden kokeilemista.”

”Lajin luonne muuttunut”

Koko hiihto on lajina muuttunut. Pelkkä hapenottokyky ei enää riitä. Välineet ovat kehittyneet ja vauhdit kasvaneet. Nousut eivät ole enää yhtä pitkiä kuin ennen.

Voimavaatimusten ohella hiihdosta on tullut yhä enemmän myös liukulaji. Esimerkiksi Rukan maailmancupin sprintissä Kläbon keskivauhti oli 30km/h. Kun matkasta mennään ¼ 50 km:n keskivauhtia, jää muun maaston keskivauhdiksi n. 25 km/h. Keskivauhdilla mennään jokainen 100m 12 sekunnin vauhdilla!

Urheilijan täytyy pystyä tuottamaan eteenpäin vievää voimaa kovassa vauhdissa ja hyödyntämään liuku. Helpoilla osuuksilla ei saa jäädä. Jokainen mutka, jokainen kumpare voi osoittautua lopputuloksissa ratkaisevaksi, kun taistellaan kymmenyksistä.

Kläbo valmistautuu kilpailuihin aina viimeistelyjä myöten samalla päättäväisyydellä ja huolellisuudella kuin kaikkeen muuhunkin. Lillehammerin mc-sprintin aattopäivänä hän hiihti aamulla reitin muutamaan kertaan. Sen lisäksi muutamia laskutestejä, joissa testattiin mm. peesihyötyjen merkitystä. Illalla hän otti vielä muutamia tiukkoja parin kymmenen sekunnin rytmityksiä loppulaskusta maalisuoralle.

Normimatkan kisoihin hän valmistautuu samantyyppisillä kilpailuvauhtia lähentelevillä intervalleilla kuin Harri Kirvesniemikin aikoinaan.

Northugin oppien jalostaja

Kläbo pitää kokeilemisesta. Hän inspiroi kansainvälisiä kilpailijoita jo viime kaudella Lahden MM-hiihdoissa. Tällä kaudella repertuaaria on lisätty.

Rukalla mies repäisi valtavan etumatkan jo lähtösuoralla. Hän tuntuu nauttivan siitä, että saa pitää kilpailijoitaan jännityksessä. Hänen taktiikkaansa on vaikea ennakoida. Ilmiselvästi hän on jalostanut sitä mitä hän poikasena Northugissa ihaili.

Toteutuksessaan ja kokeiluinnossaan valmennuspari on muita edellä jopa norjalaisten itsensäkin joukossa. Isoisä filmailee intervalleja, yhdessä he vertailevat ja kellottavat eri tekniikoiden hyötyjä eri maastokohdissa.

Kokeilujen tulosta on varmasti myös yksi Kläbon tavaramerkeistä: lähes sprintterimäinen juoksuaskellus jyrkissä rinteissä.

–On monenlaisia tapoja ratkaista tekniikkoja, mutta tämä on auttanut minua nopeuden hankkimisessa, toteaa Kläbo.

Norjan salainen ase

Norjan joukkue on alkanut testata GPS-teknologiaa tullakseen vielä paremmaksi pienissä mutta tärkeissä yksityiskohdissa. Uuden tekniikan avulla Norjan maajoukkueen johto on tutkinut tarkemmin, millä tavalla ja minkälaisissa maastonkohdissa Kläbo pääsee vastustajia karkuun.

He ovat yhtä mieltä siitä, että Kläbo on nostanut hiihdon uudelle tasolle. Heidän silmänsä avautuivat selkosen selälleen siitä mitä he näkivät.

Tässä kohden valmentajien suut menevät suppuun, kilpailuetu halutaan pitää salassa kilpailijoilta. Se verran on yksityiskohtia tihkunut, että hän on käännöstekniikallaan erityisen hyvä lisäämään vauhtiaan kumpareiden ylityksissä.