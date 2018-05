Hankalan alun jälkeen Ilves on pisteissä jopa edellä viime kautta – nuoria pelaajia kehittävä Jarkko Wiss kaipaili avukseen noitatohtoria

Pekka Aalto Aamulehti

Ilves on löytänyt Marius Noubissista uuden ratkaisijan Tucon tilalle. Lauantaina Tammelassa kamerunilainen viimeisteli voittomaalin, kun kotijoukkue juhli 2–0-voittoa TPS:sta.

Hetki ennen osumaa Noubissi laukoi vasurillaan niin vihaisesti, että TPS-vahti Jonathan Viscosin sormi lähti paikoiltaan. Tilalle tullut Miikka Mujunen ei onnistunut kesyttämään Lauri Ala-Myllymäen vetoa ja Noubissi siirsi irtopalan pussiin. Maalin jälkeen mies taputteli pettynyttä Mujusta selkään.

Viiden liigamaalin hyökkääjä on tärkeä Ilvekselle, mutta vielä tärkeämpää on se, että joukkueen puolustuspeli tiivistyy koko ajan. Ilves on pitänyt nollan peräti viidesti kuudessa viime ottelussa. Lauantaina siihen vaadittiin onneakin, mutta sama se.

–Nollapelit kertovat siitä, että teemme yhdessä hommia ja puolustamme nöyrästi. Emme ole sellainen jengi, joka painaa neljä maalia peliin. Kaksikin tehtyä on jo harvinaista herkkua, kommentoi Ilves-pelaaja Tuure Siira.

Hän operoi Ilveksen konehuoneessa eli keskikentän pohjalla. Sillä paikalla huomaa heti, jos pelistä puuttuu tasapaino. Siira nostaa esiin päävalmentaja Jarkko Wissin merkityksen.

–Hän on tehnyt paljon hommia ja ottanut tänne sellaisia pelaajia, jotka ajattelevat jalkapallosta samalla tavalla.

Ossi Ahola

Ilveksellä on koossa 18 sarjapistettä 11 ottelusta. Ensimmäinen kolmannes on sujunut kaksi pistettä paremmin kuin viime kaudella, joka päättyi pronssijuhliin. Suoritus on kova ottaen huomioon kenttäongelmat, vaikean sarjaohjelman ja joukkueen uusiutumisen.

–Olemme ihan aikataulussa pisteiden valossa. Jos saamme noin huonolla pelillä noin paljon pisteitä, niin kaikki on mahdollista. Se miellyttää, että olemme saaneet peräpään tilkittyä. Tilanteen vaihtoja ja pelirohkeutta hinkkaamme treeneissä, Wiss summasi.

Hän kuvaili arkea nuoren joukkueen kanssa haastavaksi, mutta hymynkare paljasti, että se on hauskaakin.

–Välillä tuntuu, että joukkueessa pitäisi olla noitatohtori. Hän voisi heittää luita kippoon ja arvailla, että kenellä on tänään hyvä päivä ja kenellä huono.

Ba ja Onduku ulos

Noitatohtoria kaivattaisiin ehkä myös sanomaan mielipiteensä pelaajahankinnoista. Senegalilainen Abdoulaye Ba oli huti, vaikka helmikuussa seura hehkutti miestä verkkosivuillaan vuolaasti.

Nyt Ba saa lähtöpassit, samoin kuin jalkavaivoista kärsivä nigerialainen Gomo Onduku.

–Ban oma heittäytyminen puuttuu, samoin sosiaalinen kanssakäyminen joukkueessa ja kyky oppia asioita videolta. Jos ulkomaalainen ei ole tarpeeksi hyvä avaukseen tai hänellä ei ole potentiaalia haastaa muita edes jonkin ajan päästä, niin hänen pitää lähteä, Wiss eritteli.

Minkälaisia kuluja heidän sopimustensa päättämisestä tulee Ilvekselle?

–Pääsemme heistä eroon nätisti optioiden kautta.

Ilvekseen jää neljä ulkomaalaispelaajaa, joista Baba Mensah kuntoutuu polvivammastaan vielä kuukausia.

–Pari pelaajaa saattaa tulla testiin kesäkuussa, mutta peluutamme mielellämme nuoria suomalaisia.