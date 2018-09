Hakan nousuhaaveet alkavat olla matemaattiset – Esitys AC Oulua vastaan oli silti ryhdikäs

Jari Perkiö

Toki matemaattiset mahdollisuudet ovat yhä olemassa, mutta käytännössä torstainen tasapeli taisi olla viimeinen niitti Hakan nousuhaaveille. Valkeakoskelaisjoukkue joutui tyytymään 2–2 (1–1) -tulokseen jalkapallon Ykkösen kuumimpiin joukkueisiin lukeutuvan AC Oulun kanssa.

Kevätkaudella kompuroinut Oulu otti vähintään pisteen jo kahdeksannesta peräkkäisestä kamppailusta ja elättelee edelleen unelmaa.

Haka on nyt yhdeksän pisteen päässä kärjestä ja kuuden pisteen päässä liigakarsintapaikasta. Kun edellä on neljä joukkuetta ja niistä kolme on pelannut ottelun vähemmän, tilanne alkaa olla epätoivoinen.

Torstai-illan esitys oli silti erittäin ryhdikäs kahdesta takaiskusta huolimatta. Ensimmäinen takaisku tuli toppareiden Marco Paunovicin ja David Abidorin törmäiltyä keskenään. Toinen osuma sisälsi kohtalokkaan pallonmenetyksen ja Henri Malundaman kompuroinnin.

Vastapainoksi nähtiin kaksi peräti 1274-päistä yleisöä huudattanutta maalia.

Gerald Ben viimeisteli ensimmäisen Erkka Helmisen upeasta syötöstä. John Fagerström pääsi ampumaan toisen puolivarkain vaarattoman näköisestä tilanteesta.

–Tämä oli hyvä piste vastustajan nykyvireen huomioiden. Taidamme olla Oululle jonkinlainen mörkö, Hakan luotsi Keith Armstrong heitti.

Ei jonkinlainen, vaan paha. Haka on kaapannut kolmesta tämän kauden keskinäisestä kamppailusta peräti seitsemän pistettä, Oulu vain pisteen.