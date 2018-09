Ferrari julistaa: Mick Schumacherille ovi on aina avoinna, mutta "järkevintä olisi ajaa F2:ssa"

STT Singapore

Ferrarin ovi on aina avoinna tallilegenda Michael Schumacherin pojalle Mick Schumacherille, kertoo F1-mahtitallin pomo Maurizio Arrivabene Autosportille. Suunnitelmia 19-vuotiaan Mickin kiinnittämisestä tallin vahvuuteen ei kuitenkaan tällä hetkellä ole.

Mickin isä Michael voitti seitsemästä F1-mestaruudestaan viisi Ferrarin ratissa vuosien 1996–2006 välillä ja ajoi italialaistallissa 72 kaikkiaan 91 GP-voitosta. Mick Schumacher puolestaan ajaa tällä hetkellä F3-luokan EM-sarjaa, ja hän on sarjassa kakkosena ajettuaan viime aikoina runsaasti voittoja.

–Tärkeintä on, että hän saa kasvaa ilman ulkopuolisia paineita. Antaa hänen pitää hauskaa ja kasvaa pikkuhiljaa. Katsotaan sitten tulevaisuutta, Arrivabene sanoi Mickistä.

–Tuollaisella nimellä, joka kirjoitti historiallisia sivuja Ferrarin historiaan, on ovi Maranelloon tietysti aina auki. Mutta ilman paineita. On muistettava, että kyseessä on nimenomaan Schumacherin perheen päätös.

–Mutta kuinka voisit sanoa "ei" Maranellossa tuollaiselle nimelle?

Juniori-Schumilla ei ole tällä hetkellä virallista "yhteyttä" yhteenkään F1-talliin. Hänen odotetaan nousevan ensi kaudella F2-sarjaan, mutta tällä hetkellä näyttää myös siltä, että tämän kauden pisteet riittävät jo myös F1-superlisenssin saamiseen.

–Hyppäys F3:sta F1:een on huikean iso. En sano, että se on mahdotonta, mutta hyvin vaikeaa, ja järkevintä hänelle olisi ajaa F2:ssa, Sauberin tallipomo Fred Vasseur miettii Autosportille.

–Mutta jos hänellä olisi yhteys F1-talliin, hän voisi ajaa GP-viikonlopun ensimmäisiä harjoituksia. Formula ykkösiin voi valmistautua monella eri tavalla.