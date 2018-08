Fernando Alonso jättää F1 -sarjan: "Aika siirtyä eteenpäin"

STT Woking

McLaren-kuski Fernando Alonso ei kilpaile ensi kaudella F1-sarjassa. Asiasta kertoo McLaren-talli verkkosivuillaan.

– 17 mahtavan vuoden jälkeen on aika siirtyä eteenpäin. Olen nauttinut jokaisesta minuutista näinä uskomattomina kausina. En voi kiittää tarpeeksi ihmisiä, jotka ovat tehneet tästä kaikesta niin erityistä, Alonso hehkutti tallin tiedotteessa

Alonso, 37, on juhlinut urallaan maailmanmestaruutta kahdesti vuosina 2005 ja 2006. Kilpailuvoittoja hänellä on 17 F1-kauden aikana kertynyt 32, ja palkintopallilla hänet on nähty 97 kertaa. Alonson viimeisin voitto on viiden vuoden takaa Espanjasta toukokuulta 2013.

Viime kaudella Alonson sijoitus oli 15:s ja kuluvalla kaudella espanjalainen on MM-sarjassa yhdeksäntenä.

– Tällä kaudella on vielä useita kisoja jäljellä. Osallistun niihin sitoutuneemmin ja intohimoisemmin kuin koskaan, Alonso lupasi.

Tulevaisuudensuunnitelmiaan espanjalaiskuski ei juuri avannut.

– Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Uudet jännittävät haasteet ovat nurkan takana. Elän yhtä elämäni onnellisimmista ajoista, mutta minun täytyy jatkaa uusien seikkailujen etsimistä.