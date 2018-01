FC Barcelona tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisortopedin kanssa – Huippuseuran lääkäristä on tullut hyvä ystävä

Pasi Mattila

FC Barcelonan huippuhyökkääjä Ousmane Dembélén takareiden operaatio on todellisuudessa vain pieni julkisesti näkyvä osa Lasse Lempaisen ja katalaaniseuran välistä yhteistyötä.

–Meillä on ollut yhteistyötä jo muutamia vuosia. He ovat kysyneet meiltä konsultaatiota ja mielipiteitä. Magneettikuvia on katseltu yhdessä ja arvioitu hoidontarpeita, Lempainen selvittää.

FC Barcelonan lääkäri Ricard Pruna on tietysti Lempaisen tavoin alansa huippua. Miesten tiiviinä jatkunut yhteistyö on synnyttänyt ystävyyssuhteen.

–Ammatillisesti olemme yhteydessä varmasti viikoittain. Ystävinä taas melkein päivittäin, Lempainen naurahtaa.

Laajan yhteistyön hedelminä myös lääketiede on edistynyt. Lempainen kuvailee Dembélén vamman kaltaisia hamstring-vammoja sellaisiksi, joista löytyy uusia puolia sitä mukaa, kun niitä ehditään tutkia.

Pari vuotta kestäneiden tutkimuksien tuloksista syntyi myös kansainvälisesti arvostetussa lääketieteen lehdessä julkaistava artikkeli.

–Ricardin rooli on ollut siinä erittäin merkittävä.

Lempaisen selvityksen mukaan klassisesti on ajateltu, että lihas on se motorinen yksikkö, joka jänteen välityksellä liittyy luuhun ja tuottaa raajan liikkeen. Tutkimuksissa kuitenkin todettiin, ettei toimintaperiaate olekaan aivan näin yksinkertainen

–Takareisilihaksessa on keskusjänne, joka jatkuu pitkälle lihaksen sisään. Osassa loukkaantumisista jänne voi vaurioitua laajasti. Se on oleellista, että tämä jänteen olemassa olo tiedetään ja sen vammautuminen osataan ottaa huomioon kuntoutuksessa.

Mikäli tämä vamma jää tutkimuksissa huomioimatta, saattaa urheilijan ura olla vaakalaudalla.

–Jos jänteen repeämää ei havaita, saattaa koko kuntoutus epäonnistua. Lisäksi, jos jänne on poikki, niin lihas vetäytyy, eikä siihen saada enää samanlaista voimatasoa. Urheilijalle tällainen on erittäin tärkeä asia.