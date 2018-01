Ex-antidopingjohtaja: Putin tiesi Venäjän dopinghuijauksesta Sotshissa

STT Helsinki

Presidentti Vladimir Putin tiesi venäläisurheilijoiden dopinghuijauksesta Sotshin olympialaisissa 2014 ja siitä, miten se tehtiin, sanoo Venäjän ex-antidopingjohtaja Grigori Rodtshenkov SVT:llä. Rodtshenkov kertoo saaneensa tiedon Venäjän silloiselta urheiluministeriltä Vitali Mutkolta.

– Mutko kertoi minulle, että Putin muisti minun nimeni erittäin hyvin. Ja vielä kerran, hän tiesi kaikesta. Se oli hyvin yksinkertainen ketju. Minä raportoin varaurheiluministeri (Juri) Nagornihille, Nagornih raportoi urheiluministeri Mutkolle, Mutko raportoi presidentti Putinille, Rodtshenkov sanoi.

Rodtshenkovin haastattelu on kansainvälistä yhteistyötä, ja kokonaisuus lähetetään tänä iltana saksalaisella ARD-kanavalla.

SVT:n mukaan Venäjän valtionjohto ei ole kommentoinut Putinia koskevia väitteitä. Putin on kuitenkin muissa yhteyksissä kiistänyt Venäjän valtiojohtoisen dopingin.

Rodtshenkovin toukokuussa 2016 New York Timesille antamasta haastattelusta alkoi Sotshin 2014 talviolympialaisten testihuijausten paljastuminen. Rodtshenkov johti Sotshiin kisojen ajaksi perustettua antidopinglaboratoriota, jossa venäläisurheilijoiden testinäytteitä vaihdettiin puhtaisiin.

Venäläiset olivat kehittäneet erityistyökaluja, joiden avulla sinetöidyt testinäytepullot pystyttiin avaamaan ja sulkemaan uudelleen.

Rodtshenkov asuu nykyisin Yhdysvalloissa liittovaltion poliisin FBI:n todistajansuojeluohjelman turvaamana.

Venäjä ulos paralympiakisoista

Venäjän joukkue on suljettu Pyeongchangin paralympiakisoista, mutta yksittäiset venäläisurheilijat voivat päästä kisoihin samaan tapaan kuin ensi kuun olympialaisiin, Kansainvälinen paralympiakomitea ilmoitti.

Venäjä suljettiin Kansainvälisen paralympiakomitean kilpailutoiminnasta elokuussa 2016 valtiojohtoisen dopingin takia. Kansainvälinen paralympiakomitea ilmoitti pitävänsä sulkemisen voimassa, mutta yksittäiset urheilijat voivat ilman valtiollisia tunnuksia kisata Pyeongchangissa, jos he täyttävät komitean asettamat kriteerit.

– Vaikka Venäjän paralympiakomitea on edelleen suljettu, se on parantanut toimintaansa ja meidän on huomioitava se, Kansainvälisen paralympiakomitean puheenjohtaja Andrew Parsons sanoi.