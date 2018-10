Eurooppa voitti golfin Ryder Cupin vakuuttavasti - joukkueen henkinen johtaja pukeutui postilaatikoksi

Mikko Pulliainen Aamulehti

Toisille altavastaajan asema sopii.

Ammattilaisgolfin Eurooppa-USA -ottelu Ryder Cup pelattiin tänä vuonna vahvasti eurooppalaisessa komennossa, vaikka etukäteisarvioissa Yhdysvaltain joukkuetta pidettiinkin erittäin vahvana.

Eurooppa otti kuitenkin vakuuttavan voiton pistein 17,5 - 10,5 vuoden 2016 tappion jälkeen. 2000-luvulla pelatuista Ryder Cupeista vanha manner on voittanut seitsemän, Yhdysvallat vain kaksi (2008, 2016).

Viime viikonloppuna Pariisin Le Golf National -kentällä pelatussa turnauksessa moni jenkkien ykköstykeistä epäonnistui pahemman kerran. Esimerkiksi loistavaa nousukuntoa osoittanut Tiger Woods ei ottanut pisteen pistettä.

Vastaavasti eurooppalaisten sanotaan usein pelaavan paremmin joukkueena, ja syttyvän Ryder Cupissa erityisen kirkkaaseen liekkiin. Eikä kukaan ole noussut Ryder Cupin moderniksi symboliksi kuten Ian Poulter. 42-vuotias, parhaillaan maailmanlistan 34. sijalla majaileva britti tunnetaan erityisen kovana joukkuepelaajana. Muistamme erityisesti vuoden 2012 kohtaamisen Chicagon Medinahissa, jossa kaikki neljä otteluaan voittanut Poulter piti hullunkiilto silmissään käytännössä yksin pystyssä Eurooppaa lauantain vaikeina hetkinä ja johti sunnuntain kaksinpelien eurooppalaista comebackia neljän pisteen tappioasemasta uskomattomaan voittoon.

Sanalla sanoen, kun Poulterilla on Ryder Cup -henki päällä, harvasta on hänen kaatajakseen.

Tänä vuonna kapteeni Thomas Björnin villillä kortilla joukkueeseen noussut Poulter ei ollut aivan parhaassa tuloskunnossaan (kaksi voittoa, kaksi tappiota), mutta väläytteli tulista luontoaan eritoten sunnuntain kaksinpeleissä, jossa kaatui Yhdysvaltain kärkijoukkoon kuulunut Dustin Johnson.

Englanninkielistä vitsiä lainataksemme, Poulteria kutsutaan lempinimellä The Postman, "because he always delivers". Tai kuten Rory McIlroy aikanaan lohkaisi, Euroopan Ryder Cup -kapteenilla on joukkuetta koostaessaan valittavanaan pelimenestyksen perusteella mukaan nousevien kahdeksan pelaajan lisäksi "kolme villiä korttia ja Ian Poulter".

Kuten kunnon tiimipelaajan kuuluu, Poulter ymmärtää myös juhlimisen päälle. Pian Euroopan voiton varmistuttua Poulter puki ylleen katsojilta saamansa postilaatikkoasun, jota ei parhaalla tahdollakaan voi kutsua ihan tavalliseen golfetikettiin sopivaksi. Virallisessa palkintoseremoniassa hän sentään oli ottanut naamiaispuvun pois päältään.