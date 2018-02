Etelä-Korean toivot olympialaisissa: Norjassa varttunut hiihtäjä haluaa huipulle – taitoluistelija aiheuttaa joukkohysteriaa

Pekka Aalto, Elina Paasonen Alma Media

Esittelemme kolme korealaista olympiaurheilijaa, joista ainakin yhdellä on mahdollisuus kultamitaliin.

Yu-Na Kim haluaa toisen olympiakullan

Kotijoukkueen kirkkain tähti on 27-vuotias taitoluistelija, joka päätti uransa neljä vuotta sitten Sotshin olympialaisten jälkeen. Pyeongchangin kisojen virallinen kasvo ja puolestapuhuja ei tarvitse numerolappua rintaansa. Hän on Yu-Na Kim.

Etelä-Korea on saavuttanut talvikisoissa 53 mitalia, joista jokaisen jäältä. Silti Kim on poikkeus. Hän on maansa ainoa taitoluistelun arvokisamitalisti, vuoden 2010 Vancouverin kisojen olympiavoittaja. Sotshissa hän sijoittui toiseksi.

Kimin neljä vuotta sitten kokema tappio oli monelle eteläkorealaiselle mahdoton käsiteltäväksi.

Kuvat itkevistä faneista levisivät maailmalle, ja Adelina Sotnikovasta tuli hetkessä Etelä-Korean vihatuin venäläinen.

Kim itse suhtautui tappioonsa ja tuloksista nousseeseen kohuun kuten kaikkeen muuhunkin: hillityn arvokkaasti. Häntä ei syyttä kutsuta kuningattareksi, Queen Yu-Naksi.

Hän jää ikuisesti taitoluistelun historiaan urheilijana, joka ei koskaan jäänyt ilman arvokisamitalia käymissään kilpailuissa.

Timofei Lapshin tekee lajia tunnetuksi

Venäläinen ampumahiihtäjä sai Etelä-Korean kansalaisuuden viime keväänä. Hän kuului venäläisten kakkosketjuun, eikä välttämättä olisi mahtunut synnyinmaansa olympiajoukkueeseen. Toki Timofei Lapshinilla on jopa kolme sijoitusta maailmancupissa palkintopallille kausilta 2011–12 (2) ja 2014–15 (1). Tällä kaudella hän on sijoittunut parhaimmillaan kahdeksanneksi.

Olympiakisat ovat miehelle uran ensimmäiset. Mitali ”kotikisoista” olisi yllätys, vaikka mies on ollut viime ajat varsin hyvässä kunnossa ja ampunut erittäin nopealla rytmillä.

– Seurasin sydäntäni, kun valitsin edustaa Koreaa.

Hän on nostanut esille kaukalopikaluistelija Viktor Anin, joka vaihtoi kansalaisuutta toiseen suuntaan. Korealainen An sai Venäjän kansalaisuuden 2011 ja voitti Sotshissa 2014 kolme olympiakultaa ja yhden pronssin.

– Sen jälkeen kaikki Venäjällä tiesivät kaukalopikaluistelun. Haluan tehdä samanlaista työtä ampumahiihdon eteen Koreassa.

Lapshinin, 29, ohella korealaistuneita venäläisiä ampumahiihtäjiä ovat Anna Frolina ja Jekaterina Avvakumova.

Magnus Kim yrittää lyödä läpi aikuisten tasolla

Korealaisen äidin ja norjalaisen isän poika vietti osan lapsuuttaan hiihdon luvatussa maassa. Kun Magnus Kim lähestyi teini-ikää, hän menestyi erinomaisesti juniorikisoissa Norjassa ja päätti yrittää lajin korkeimmalle huipulle. Samoihin aikoihin Pyeongchang valittiin vuoden 2018 talvikisojen isännäksi.

– Olympiakisat ovat hyvin erityiset minulle, koska saan kilpailla toisessa kotimaassani, Kim sanoo.

Hänellä on kaksi nuorten MM-mitalia vuodelta 2016 Romaniasta, mutta aikuisten tasolla mies ei ole saanut vielä yhtään maailmancupin pistettä.

Olympiakisojen alla Planicassa hän sijoittui perinteisen tyylin sprintissä sijalle 43 ja oli 15 kilometrin perinteisen väliaikalähdössä 47:s yli kolmen minuutin päässä voittajasta.

Vuosi sitten hän oli ykkönen Aasian kisojen perinteisen sprintissä Sapporossa.

Kim, 19, haluaa nostaa korealaisten intoa hiihtoa kohtaan. Paikallinen tv-kanava teki hänestä hiljattain dokumenttielokuvan, joten nuorukaisen tarinaa on tehty tunnetuksi olympiakisojen isäntämaassa.