Etelä-Korea hävisi kaikki ottelunsa, Venäjä pysyi vahvana – Tässä MM-kisojen tiistain otteluohjelma

Noora Takamäki

Maaleista vastasivat Maxin Mamin, Nikita Gusev, Maksim Shalunov ja Ilja Mihejev. Venäjä kohtaa Ruotsin tiistaina alkulohkon viimeisessä ottelussa. Panoksena on lohkovoitto.

MM-kisojen ohjelma

Streamit auki työpaikoilla: Suomi kohtaa USA:n päiväpelissä

Jääkiekon MM-kisojen ohjelma jatkuu tiistaina jälleen kuudella ottelulla. USA asettuu Suomen vastustajaksi B-lohkon päiväkamppailussa.

A-lohko tiistaina: klo 13.15 Sveitsi–Ranska, klo 17.15 Valko-Venäjä–Slovakia, klo 21.15 Venäjä–Ruotsi

B-lohko tiistaina: klo 13.15 Suomi–Yhdysvallat, klo 17.15 Kanada–Saksa, klo 21.15 Latvia–Tanska

Suomen ottelu näkyy ilmaiseksi MTV3:lla ja maksullisella C More Sport 1 -kanavalla. Muut ottelut näkyvät C Moren maksukanavilla.