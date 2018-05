Entinen käsipalloilija on suomalaisen keihäänheiton pelastaja: "Kun kaikki osuu kohdalleen, tulos alkaa yhdeksiköllä"

Tapani Salo Vantaa

Vanha mestari Tero Pitkämäki sen tiesi: valtakunnan uusi keihäsässä Oliver Helander on hirmukunnossa.

Helander, 21, paransi Vantaan Myyrmäen Kultainen keihäs -kisassa ennätystään yli viisi metriä.

Uusi ennätys on komea 85,46. Se on kauden maailmantilaston seitsemänneksi paras tulos. Eikä välttämättä parasta, mitä Helanderilta on tänä kesänä tarjota,

–Olot eivät olleet mitenkään optimaaliset. Oliverilla on fyysiset edellytykset heittää yhdeksäisellä alkava tulos, kun kaikki osuu kohdalleen, 35-vuotias keihäsnestori Pitkämäki arvioi.

Pitkämäelle nuoren heittäjän tulos ei ollut yllätys. Pitkämäki oli katsonut yhden videon Helanderin heitoista ennen Myyrmäen kisaa ja teki siitä täsmälleen oikeat johtopäätökset.

–Hän heitti juuri sinne, minne ajattelinkin hänen heittävän.

Mika Kanerva

"Yli odotusten"

Helander itse oli hiukan hämmentynyt kovasta tuloksestaan.

–Meni vähän yli odotusten. Ennen kisaa ajattelin, että vähän päälle 80 metriä olisi hyvä. Lensi vähän pitemmälle, muttei se minua haittaa, IF Raseborgia edustava keihäsmies tuumasi.

Helander avasi kisan heti ennätyksellään 82,73. Toisella "klosahti" sitten 85,46. Sen jälkeen Helander ei enää heittänyt.

–Säästelin kyynärpäätä, Helander selvitti syitä, miksei heittänyt kahta kertaa enempää.

–Kyynärpää on välillä vähän vaivannut, mutta viime aikoina se on tuntunut aika hyvältä.

Helander on entinen käsipalloilija. Kaksi vuotta sitten hän lopetti käsipallon kokonaan ja päätti keskittyä keihäänheittoon. Tulosharppaukset ovat melkoisia. Viime kesänä syntyi ennätys 80,25. Lauantaina ennätys parani viisi metriä ja 21 senttiä.

Helander harppoo eteenpäin nuoruuden esikuvansa Pitkämäen kehitysaskelin.

Loppuvuodesta 36 vuotta täyttävä Pitkämäki heitti vuonna 2003 80,45, 2004 ennätys koheni lukemiin 84,64 ja 2005 jo 91,53.

Helander ei oikein osannut sanoa juuta tai jaata Pitkämäen ennustukseen 90 metrin heitosta.

–Tulee, jos tulee. En tiedä, mitä muuta tuohon pitäisi sanoa.

Haluatko saaren?

Helander kuittasi Myyrmäeltä 1 250 euroa keihäskisan voitosta ja 1 000 euron lisäbonuksen 85 metrin ylityksestä.

Seuraava kisa on 5. kesäkuuta Paavo Nurmi Games Turussa. Siellä voittajalle olisi tarjolla saari Turun saaristosta – tosin se vaatisi Aki Parviaisen Suomen ennätyksen (93,09) rikkomisen.

–Eiköhän siitä saaresta kisaa muut kaverit, Helander hymähti.

Saksan keihästähdet Johannes Vetterin ja Thomas Röhlerin johdolla saapuvat myös Turkuun. Kaksikko on riehunut maailmantilaston kärjessä. Vetterin kauden kärkitulos 92,70 syntyi maaliskuussa Leiriassa.

Saksa hallitsee miesten keihäsmarkkinointia, mutta suomalaiset haluavat laittaa kapuloita menestysrattaisiin.

Pitkämäki heitti lauantaina parhaallaan 82,64 ja toiseksi parhaalla sentin vähemmän. Konkari uskoo metrejä olevan tulossa lisää jo Turussa.