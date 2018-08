Ensin Popeda, sitten Barkov ja Laine – Tapparan treeneissä kuhisee: "Kummat ovat kovempia tähtiä?"

Lauri Lehtinen, Pekka Aalto Aamulehti

Tapparan treeneissä on käynyt viime viikkoina kova kuhina.

Tapparan joukkue vieraili Popedan 40-vuotiskeikalla Ratinan stadionilla 4. elokuuta. Popedan rokkikukot Pate Mustajärvi ja Costello Hautamäki tekivät vastavierailun elokuun toisella viikolla, kun Tappara harjoitteli Kaukajärvellä.

Maanantaina oli Patrik Laineen ja Aleksander Barkovin vuoro saapua harjoituksiin.

–Tiedä sitten, kummat ovat kovempia tähtiä. Popedan jätkät vai Barkov ja Laine? Tappara-sentteri Jan-Mikael Järvinen pohdiskeli.

–Varmasti heille on tärkeää päästä jäälle, mehän olemme hikoilleet jo jonkin aikaa. On tietysti meillekin hienoa nähdä tuon tason pelaajia läheltä.

Kirvesrinnat eivät kesän voittokulustaan – kolme harjoitusottelua, kolme voittoa – huolimatta epäröineet ottaa NHL-tähtiä mukaan.

–Tottakai he saivat tulla meidän treeneihin. He ovat meidän kasvattejamme ja kuuluvat tähän yhteisöön. He pääsevät samalla mittaamaan meidän kanssa, missä ovat juuri nyt menossa, päävalmentaja Jukka Rautakorpi sanoi.

Mitä Patrik Laine tuumii Tapparan joukkueesta?