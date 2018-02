Enni Rukajärven kovalla kilpakumppanilla rutkasti epäonnea: ensin tuli rannevamma, sitten pikaista leikkausta vaativa murtuma – "Olemme kaikki järkyttyneitä"

Brittilumilautailija Katie Ormerod jää sivuun Pyeongchangin olympialaisista murtuneen kantapään takia. Hänen oli määrä kilpailla naisten slopestylessa ja big air -hypyissä. Britannian olympiakomitea kertoi Ormerodin loukkaantumisesta torstaina kotisivuillaan.

Ormerodia, 20, pidettiin yhtenä Britannian suurimmista mitalitoivoista. Hän oli viime vuonna big airin maailmancupin kokonaispisteissä toinen ja voitti slopestylessa maailmancupin kisan Moskovassa. Vuosi sitten hän sijoittui arvostetussa X-gamesissa slopestylessa kolmanneksi.

Ormerod loukkaantui harjoituksissa torstaina. Britannian olympiakomitea kuvaili kantapään murtumaa vakavaksi. Ormerod leikataan pikaisesti.

Ormerod sai rannevamman jo keskiviikkoisissa harjoituksissa. Vielä tuolloin hän oli optimistinen olympialaisten suhteen.

–Ensimmäinen harjoituspäivä ja rakastan rataa, mutta valitettavasti kaaduin ja sain rannevamman. Voin hyvin ja odotan innolla tulevia harjoituksia ja kilpailua sunnuntaina, hän viestitti Twitterissä.

First training day and loving the course but unfortunately slipped off a rail and fractured my wrist. I’m all good and looking forward to continuing to train and to competing on Sunday! ☺️ pic.twitter.com/Yjr5ORv9FX