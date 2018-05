Ennätys ei saanut Ahoa tuulettamaan – "Mitkään omat jutut eivät tyydytä"

Harri Laiho

Sebastian Aho otti suomalaisen kisaennätyksen nimiinsä.

MM-turnauksen ykköshyökkääjä jatkoi kovaa tahtiaan hattutempulla, Ensimmäisen maalinsa Aho heitti päädystä. Toisessa hän tuntui olevan ainoa pelaaja, joka näki, missä kiekko on. Kolmannen hän sai viimeistellä tyhjiin.

Hattutempulla hän nousi tehoihin 9+8=17. Se on enemmän kuin yksikään muu suomalaispelaaja on koskaan tehnyt yksissä MM-kisoissa.

–Se on monen jutun tulos. Saan pelata huippukentällisessä, meillä on hyvä ylivoima, ja meillä on joukkue, jossa jokainen voi yrittää. Jos joku tekee virheen, se paikataan. Tämä on positiivinen joukkue hyvällä itseluottamuksella, Aho vieritti ansoita pelikavereille.

Carolinan oululaishyökkääjä uskoi, että ennätys tuntuu hienolta joskus myöhemmin. Nyt mielessä on vain voitonnälkä.

–Mitkään omat jutut eivät tyydytä. Haluan vain voittaa tällä porukalla.

Puolivälierässä vastaan tulee Sveitsi.

Suomi on Tanskassa voittanut isot kiekkomaat, mutta keskitason ryhmien kanssa on ollut vaikeuksia. Onko sama vaara olemassa torstaina?

–Tanska- ja Saksa-pelit ovat menneitä. Otetaan Sveitsi uutena haasteena.

–Sehän on ollut trendi, että pienemmät maat ovat menestyneet kisoissa. Sveitsillä on joukkueessaan NHL-tähtiä. Ei näissä karkeloissa enää helppoa peliä tule, Aho sanoi.