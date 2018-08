EM-tason parayleisurheilija joutuu maksamaan 900 euroa, jos ei saa mitalia – Selvitimme, mistä pituushyppääjä Ronja Ojan kohutussa tapauksessa on kyse

Jenna Keto-Tokoi Aamulehti

Parayleisurheilun EM-kisat nousivat kohun keskelle keskiviikkoiltana, kun pituushyppääjä ja pikajuoksija Ronja Oja päivitti Twitter-tililleen kuvan mitalistaan.

Oja kertoo olevansa huojentunut saamastaan pronssimitalista, sillä parayleisurheilun EM-kisoissa ilman mitalia jäänyt kilpailija maksaa Suomen Urheiluliitolle omavastuun 900 euroa.

Eilisessä pituuskisassa en ollut tyytyväinen hyppyihini, mutta mitali kyllä maistuu. Nyt voin olla rennommin mielin, kun kisojen omavastuu tuli näin kuitattua. Säästin sievoisen summan, hän kirjoittaa.

Eilisessä pituuskisassa en ollut tyytyväinen hyppyihini, mutta mitali kyllä maistuu. Nyt voi olla rennommin mielin, kun kisojen omavastuu tuli näin kuitattua. Säästin sievoisen summan. 😅 #pituushyppy #pronssi #emkisat pic.twitter.com/XdL3WOazY4 — Ronja Oja (@RonjaOja) 22. elokuuta 2018

Mistä omavastuussa oikein on kyse? Kysyimme Suomen Urheiluliitosta.

Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto, pitääkö paikkansa, että paraurheilija joutuu maksamaan 900 euroa omavastuuta, jos ei saa mitalia yleisurheilun EM-kisoissa?

–Pitää paikkansa.

Miksi tällaiseen käytäntöön on päädytty ja milloin se tuli voimaan?

–Aloitin toimitusjohtajana vasta pari kuukautta sitten, mutta olen ymmärtänyt, että yleisurheilun puolella on ollut omavastuu ainakin osittain 2010-luvulta saakka. Joissakin kisoissa omavastuu on ollut vuodesta 2006.

Onko muissa kuin paraurheilukisoissa vastaavia omavastuita?

–Muissakin kuin paralajeissa on omavastuu ollut. Nuorten kisoissa se on ollut käsittääkseni vuodesta 2006. Silloin nuorten EM-kisoissa oli 1 000 euron omavastuu. Summa riippuu siitä, missä kisat ovat olleet ja niin edelleen.

Pitääkö yleisurheilun aikuisten EM-kisoihin osallistujan maksaa omavastuu?

–Varmaan joissakin yksittäisissä lajeissa niin on ollut. Ymmärtääkseni kilpakävelyssä ainakin sellainen on ollut.

–Aikuisten EM-kisoissa, jotka olivat nyt Berliinissä, ei omavastuuta vielä ollut. Näissä on vähän erilainen systeemi kaikissa näissä kuvioissa.

Onko tämä reilua?

–En halua ottaa kantaa siihen, mikä on reilua ja mikä ei. Haluan, että kun tämä on tullut esille, tämä nostetaan pöydälle ja katsotaan yhdessä jatkoa. Se on tärkeintä näissä asioissa.

Aalto sanoo, ettei voi eritellä omavastuuasiaa tarkemmin, koska ei ole nähnyt, miten kulut ja omavastuista saadut rahat käytännössä jakautuvat.

Valmennusjohtaja: kyse tasavertaisuudesta

Suomen Urheiluliiton valmennusjohtaja Jorma Kemppainen kommentoi keskiviikkoiltana Ylelle, että omavastuuosuudet tulivat käyttöön parayleisurheilussa vuoden 2011 MM-kisojen jälkeen. Niissä on hänen mukaansa kyse tasavertaisuudesta, ei Urheiluliiton taloudenpidosta.

–Silloin huomattiin, että kustannukset per urheilija olivat huomattavan suuret verrattuna vammattomiin tai jopa nuoriin. Sen jälkeen on pyritty siihen, että kaikki urheilijat olisivat kokolailla samalla viivalla kustannusten suhteen. Siitä eteenpäin on ollut pienempiä tai suurempia maksuja nuorten ja parayleisurheilun MM- ja EM-kisoissa, Kemppainen sanoi Ylelle.

Avustajat ja osallistumismaksut lisäävät kuluja

Suomen Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski kommentoi tiedotteessa, että vammaisyleisurheilu on kalliimpaa kuin vammattomien yleisurheilu. Yksi syy on esimerkiksi se, että Kansainvälinen Paralympiakomitea kerää tuntuvia osallistumismaksuja. Lisäksi kisoihin tarvitaan avustajia.

–Tavoitteena jatkoa varten tulee olla se, että tällaisia urheilijakohtaisia omavastuuosuuksia ei vammaisurheilun arvokisoissa tarvita. Tämä taas liittyy siihen, millaiset taloudelliset edellytykset vammaisurheilun hoitaakseen ottaneilla integraatiolajiliitoilla on vammaishuippu-urheilun hoitamiseen, kommentoi Tero Kuorikoski.

Laajan keskustelun myötä Paralympiakomitean yhteistyökumppani Jysk Suomi lupasi korvata mitalien ulkopuolelle jääneiden omavastuuosuudet.

–Mielestämme Suomen edustaminen arvokisoissa on kunnia-asia, josta ei urheilijalle pitäisi koitua kustannuksia, riippumatta siitä menestyykö urheilija vai ei. Olemme iloisia voidessamme olla tukemassa näitä huippu-urheilijoita, sanoo Paralympiakomitean tiedotteessa Jysk Suomen Ville Velin maajohtaja.

Uutista päivitetty 23.8. kello 11.37: Lisätty Suomen Paralympiakomitean pääsihteerin kommentti sekä tieto siitä, että yhteistyökumppani korvaa urheilijoiden omavastuun.