EM-kisoissa saatetaan hyvinkin nähdä 4–5 suomalaista moukarinheittäjää – voiko kyseessä olla jopa Suomen tuleva menestyslaji?

Tapio Neva

Moukarinheiton kansainvälinen tulostaso on laskenut samaa tahtia, kun dopingvalvonta on kiristynyt. Viime vuonna vain kaksi miestä ylitti 80 metrin rajan.

Samaan aikaan Suomessa on tehty nousujohteista työtä nuorten heittäjien parissa. Suomi on saavuttanut viimeisen viiden vuoden aikana nuorten arvokisoissa yhteensä kuusi mitalia moukarinheitossa. Esimerkiksi keihäänheitossa vastaava luku on neljä.

Miehissä Suomella on tällä hetkellä varovasti arvioidenkin puolenkymmentä potentiaalista 75 metrin ylittäjää. Siitä ei ole maailman huipulle matkaa enää kuin muutama metri.

38-vuotiasDavid Söderberg on heittänyt vuodesta 2002 lähtien joka kausi parhaallaan vähintään 75,50. Vöyriläisen ennätys on 78,83.

Myös 32-vuotias Tuomas Seppänen on yltänyt pitkään lähes joka vuosi 74–76 metrin kaariin.

Heidän takaansa on tulossa joukko nuoria.

24-vuotias Henri Liipola on ylittänyt 75 metrin rajan sekä viime että kaudella.

Vasta 20-vuotias Aleksi Jaakkola on kärsinyt loukkaantumisista, mutta vuonna 2016 heitetty ennätys 73,77 ja omassa ikäluokassa saavutettu MM-pronssi kielivät, että potentiaalia on tulevaisuudessa lisämetreille.

20-vuotias Aaron Kangas on heittänyt tänä kesänä ennätyksekseen 72,09.

24-vuotias Tommi Remes on heittänyt tänä vuonna harjoituksissa 73 metriä. Miehen ennätys on, toistaiseksi, 72,55.

Yleisurheilun EM-kilpailut järjestetään elokuun alussa Berliinissä. Miesten moukarissa kisaraja on 74 metriä.

On täysin realistista, että Suomi lähtee kisoihin täydellä kolmen miehen joukkueella. Myös yksi tai kaksi naisheittäjää noussee Suomen kisajoukkueeseen.

Ollaanko pian tilanteessa, että yleisurheilun aikuisten arvokilpailuissa mitalitoiveet kohdistuvat moukarinheittoon?

–On se mahdollista, mutta vielä ei olla siinä pisteessä. EM-Berliinissä meillä on mahdollisuuksia kahdeksan parhaan joukkoon.

–Vaikka taso maailmalla on laskenut, niin maailman huiput heittävät joka kilpailussa sen 77–80 metriä. Meillä ei vielä sellaisia heittäjiä ole, moukarinheiton lajiryhmävastaava Kalle Lehmusvuori arvioi.

Lehmusvuori odottaa Liipolalta tällä kaudella vähintään 77 metrin ja Kankaalta 74–75 metrin tulosta.

Mitä se vaatii, että nuoret miesheittäjämme saavat kaariinsa vielä ne puuttuvat muutamat metrit ja ovat valmiit maailman huipulle?

–Terveyttä ja täydellistä sitoutumista urheilijaelämään. Suomalaisilla yleisurheilijoilla käy usein niin, että kun siirrytään juniorisarjoista aikuisiin, niin mukaan kuvioon tulee myös opiskelu. Kilpailijat maailmalla ovat kuitenkin täysammattilaisia, Lehmusvuori muistuttaa.

Nuorista moukarilupauksista Liipola, Jaakkola, Kangas ja naisheittäjistä Krista Tervo panostavat tällä hetkellä urheiluun ammattimaisesti.

–Lähivuodet näyttävät suuntaa, pystyvätkö he ottamaan ne viimeiset askeleet huipulle.