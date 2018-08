19-vuotias Ella Junnila "eksyi" lapsena korkeushyppypaikalle ja rakastui heti – Valmennuksesta luopunut äiti Ringa Ropo jännittää katsomossa tytärtään enemmän

Marita Lehtojoki Berliini

Korkeushyppääjä Ella Junnila lähtee ensimmäisiin aikuisten arvokisoihin innokkaana.

–Onhan tämä minulle uutta ja ihmeellistä. Oppimista kisat ovat, mutta en minä tänne ketään kumartelemaan ole tullut. Kyllä tulin ihan tosissaan kilpailemaan. Uskon itseeni ja lähden kisaan nöyrästi, mutta en ketään nöyristellen.

Janakkalan Janaa kotimaan kentillä edustava Junnila, 19, sanoo olevansa iloinen, jos pääsee finaaliin.

–Koska kehitys loppuu tyytyväisyyteen, en sano olevani tyytyväinen. Finaaliin pääsy on sitä, mitä minä haluan. Se tarkoittaa sitä, että minun pitää hypätä elämäni paras kisa, ei enempää eikä vähempää. Jos se tarkoittaa, että karsiudun, olen vähän pettynyt itseeni, mutta enköhän minä siitäkin tarvittaessa yli pääse.

Junnila on hypännyt 192. Hän arvelee, että muutama kilpailija menee 190 sentin ylityksellä puhtaalla pöytäkirjalla finaaliin.

–Uskon, että 192 pitää hypätä. Euroopassa korkeushypyn tason on niin korkea, että kylä se raja pitää hypätä.

Junnilan idoleita ovat olleet Tiia Hellebaut ja Blanca Vlacic.

–Molemmat kyllä hyppäävät vasemmalla jalalla, minä oikealla. Ihailen varsinkin sitä, miten he vuosien mittaa kehittyivät, miten he ajan mittaan jalostivat vauhtinsa aikuisen korkeushyppääjän vauhdiksi. He pystyivät kilpailemaan maailman huipulla kolmikymppisiksi, mikä inspiroi minua ihan hirveästi.

Rakkautta ensisilmäyksellä

Ella Junnilalta on varmaan lukuisia kertoja kysytty, miksei hän valinnut pituushyppyä kuten äitinsä Ringa Ropo aikoinaan.

–Eksyin korkeuspaikalle ensin. Korkeus on ollut minulle alusta lähtien hyvin rakas. Se tuntui heti omalta ja oikealta. Olin varmaan seitsemän vanha, kun olen sille kasalle ensi kertaa lopullisesti eksynyt.

Junnila sanoo, ettei ole koskaan ollut erityisen nopea ja siksi korkeus sopii hänelle.

Parhaaksi avukseen lajissa hän mainitsee hyvän pönkän eli jalka on ponnistuksessa oikeassa asennossa. Lisäksi hän sanoo osaavansa nivoa vauhdin eri osat yhteen hyvin.

–Vauhdissa on useita osia: alkukiihdytys, kaarre, kaksi viimeistä askelta, ponnistus, ylitys ja alastulo. Osaan nivoa ne yhdeksi kokonaisuudeksi. Se on minusta yksi suurimpia vahvuuksiani. En ole sitä koskaan tietoisesti harjoitellut, mutta satojen ja satojen toistojen kautta se tulee nykyään jo aika lailla selkärangasta.

Urheilu on sitä, mitä Junnila haluaa tehdä tulevaisuudessakin, koska se on hänen intohimonsa.

–Minulla on palava halu sitä kohtaan. Valitsin lukionikin sen mukaan, että saan urheilla. Muutin pois kotoa aika nuorena siksi, että voin paremmin urheilla.

–Elämäni ei pyöri urheilun ympärillä, mutta se pyörii sen ehdoilla, kuvaa sitä aika hyvin. Kaikessa tekemisessä en ajattele, että onko tämä nyt urheilua vai ei, mutta mietin päiväni sen mukaan, mihin aikaan on treenit.

Äiti jännittää, muttei enää neuvo

Ringa-äiti ei neuvo tytärtään tämän valitsemassa lajissa.

–Silloin, kun äiti on hypännyt korkeutta, hän ei ole päässyt lajiin teknisesti sisälle samalla tavalla kuin pituuteen. Ne nyanssit mitä hän osaa pituushypystä kertoa, ovat niin syvällä siinä lajissa, ettei voi olettaa, että hän osaisi tehdä samalla tavalla korkeudessa.

Ringa Ropo valmensi tytärtään pitkään, mutta ei Junnilan mukaan enää keskity tekniseen puoleen. Kentän laidalla on "ihan äiti vain".

–Olen oman osani tehnyt kasvattamalla Ellan, ja tyydyn osaani olemalla "vain" äiti. Toki me käymme paljon keskusteluja ja tunnen olevani Ellalle jonkinlainen mentori. Olen läsnä silloin, kun tarvitaan, Ropo myötäilee tytärtään.

Ringa Ropo sanoo jännittävänsä tyttärensä kisoja paljon enemmän kuin omiaan aikoinaan.

–Ehkä se johtuu siitä, etten itse voi tehdä asian hyväksi mitään. Mutta uskon, että Ella handlaa asiat, ja minä saan jännittää rauhassa.

Kun Ropo antoi tyttärelleen mediaohjeita, tämä totesi, että häntä on koko ikänsä valmistettu niihin.

–Ella on nähnyt julkisuuden kaikki puolet, eikä mikään tule yllätyksenä. Tietysti nykyinen kiinnostus voi hämmentää.

Yleisurheilun EM-kisojen naisten korkeushypyn karsinta käydään keskiviikkona.